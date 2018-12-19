Сотрудники ГУ МВД провели рейд на юго-западе Петербурга и обнаружили незаконную торговлю икрой лососевых пород рядом со станцией "Проспект Ветеранов". В результате изъяли 500 банок товара на сумму 150 тысяч рублей. Продукт не только продавался без нужных сертификатов, но и не соответствовал ГОСТу.

Правда, подобный "обман потребителя" не стал чем-то резонансным: в интернете и по региональным каналам за две недели до этого уже обсуждалась проблема нелегальной торговли поддельной икрой возле метро. Называли даже конкретные адреса и цену - от 50 до 350 рублей за банку в зависимости от веса. А "накрыть" одну-две точки удалось лишь сейчас.

В начале декабря Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу предупредило горожан о выявлении двух небезопасных поставщиков - ООО "Жемчужина Камчатки" и ООО "САХАЛ". Компании оказались несуществующими. Но совсем не единственными: "Золото Камчатки", "Камчатский рыболов" и еще много красивых названий можно увидеть на псевдосертификатах. Вот только ни одна из организаций официально не зарегистрирована - это можно проверить при помощи сервиса Федеральной налоговой службы.

Продаваемый на улицах суррогат состоит из желатиновых шариков, рыбного бульона и приправ. На своем сайте петербургский Роспотребнадзор опубликовал официальные рекомендации по выбору икры: не приобретать с рук, внимательно читать этикетку и маркировку. Все это знают, но все ли к этому прислушиваются? В этом году рыбаки поймали лососевых в два раза больше, чем в прошлом. Именно этот аргумент применяют уличные торговцы. И люди верят, покупая подделку.

По словам общественного борца против незаконной торговли Александра Виноградова, администрация каждого района должна пресекать любые нелегальные продажи на улицах. Особенно когда товар может оказаться небезопасным, как в случае с икрой.

Проблема продажи ненастоящей икры - сезонная, а ситуация с нелегальной торговлей - постоянная

- Казалось бы, что может быть легче для сотрудников полиции: выехал на торговую точку по звонку гражданина, если документов нет - пресек торговлю, доставил нарушителей в отдел. А мы иногда ждем представителей правоохранительных органов по четыре часа. И не дожидаемся. Зря муниципальное образование само не выписывает штрафы, несмотря на то что имеет право. В таком случае полученные деньги пошли бы сразу в бюджет и на них можно было бы сделать что-то полезное для района, - рассуждает эксперт.

Проблема продажи поддельной икры - лишь сезонная, и после Нового года она пойдет на спад. А вот напряженная ситуация с нелегальной торговлей в целом постоянна. Даже примерный ее оборот невозможно найти ни в одних официальных подсчетах.

Ровно четыре года назад комитет по управлению городским имуществом запустил онлайн-сервис для приема жалоб. Для того чтобы уличить нелегальных торговцев в ларьках с конкретным адресом, человеку нужно обязательно отправить подтверждающую фотографию и сообщить адрес электронной почты. Иначе заявление не рассмотрят. Стоит ли надеяться на быстрое решение? Маловероятно. Комитет отвечает лишь за незаконное использование земельных участков. Штрафами и изъятием товара занимаются администрация и полиция. А это значит, что много времени уйдет на передачу информации из одного ведомства в другое. .

Справка "РГ"

Сразу просить показать сертификат на продукцию и договор на аренду торговой точки - сегодня единственный вариант для петербуржцев, чтобы оставаться спокойными, покупая что-либо на улицах. Два года назад в Московском районе проводилась кампания для оперативного выявления незаконно размещенной торговой точки: на легальные объекты клеили светоотражающие стикеры с QR-кодом. Наводя камеру на штрих-код, можно было проверить его законность. Возобновление этого опыта могло бы помочь горожанам отслеживать незаконную торговлю и решать, какому продавцу доверять, а какому - нет.