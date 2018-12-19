Названы регионы, где лучше развиты сети газетных киосков

Один киоск по продаже газет и журналов приходится на 8,9 тысячи жителей России, подсчитали в Минкомсвязи.

По данным на ноябрь 2018 года, насчитывалось свыше 16,5 тысячи специализированных киосков и павильонов, где можно купить периодическую печатную продукцию.

Есть регионы, которые уделяют внимание развитию сети киосков, а есть и те, где этот вопрос не стоит в списке первоочередных. В числе лидеров Калининградская область, где один киоск прессы приходится на 3875 жителей, Бурятия (на 4872 жителя). В десятку лучших регионов по обеспеченности киосками с прессой также входят Воронежская, Липецкая, Тульская и Челябинская области.