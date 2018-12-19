В Петербурге активизировались фирмы, которые маскируются под газовую службу и продают пенсионерам датчики газа. Приборы эти, как правило, в квартирах вообще не нужны, но сотрудники контор обладают даром убеждения. Корреспондент "РГ" разбиралась в ситуации.

В середине ноября в квартиру пенсионерки Надежды Зыковой на улице Руднева пришел бодрый молодой человек по имени Валерий. Он представился сотрудником фирмы "Газтрестсервис" и продал женщине газовый анализатор за 8400 рублей. Сразу же после ухода визитера пенсионерка поняла, что прибор ей не нужен и что купила она его лишь из-за настоятельных уговоров сотрудника. Также Зыкова выяснила, что точно такие же газовые анализаторы в магазинах стоят максимум 1500-2000 рублей. Женщине стало ясно, что ее обманули, и она направила в фирму заявление о возврате денег. Контора не отреагировала. Петербурженка тогда сама съездила на улицу Громова - по адресу, указанному в договоре, в надежде разобраться на месте. Но никакого офиса там не оказалось. Директор фирмы на словах согласился с претензиями клиентки и несколько раз обещал вернуть ей деньги, но сотрудники "Газтрестсервиса" в квартиру на улице Руднева больше не пришли.

Тогда пенсионерка решила написать заявление о защите своих прав как потребитель. Но вместо территориального отделения Роспотребнадзора поисковик интернет-браузера выдал ей адрес сомнительной юридической фирмы, где такие же, как в "Газтрестсервисе", бодрые молодые люди пообещали решить все вопросы за 20 тысяч рублей. Зыкова заподозрила неладное и ушла из конторы.

Не зная, что делать дальше, Надежда Константиновна обратилась в редакцию "РГ". Мы связались с директором фирмы Артуром Байназаровым, он заверил, что деньги пенсионерке непременно вернет, но позже. Подробности посоветовал выяснить у начальника профильного отдела, которого назвал Андреем Вячеславовичем. Правда, когда корреспондент "РГ" обратилась к указанному специалисту, он почему-то представился Валерием. А его номер телефона совпал с номером Валерия Мершиева, второго учредителя "Газтрестсервиса".

Сама фирма образована в мае этого года. У Мершиева и Байназарова это, по данным УФНС, первое зарегистрированное на их имена предприятие. Как выяснила "РГ", Мершиев и Байназаров - это молодые люди из тех, что привыкли брать от жизни все. Оба являются поклонниками тренингов компании "Бизнес-Молодость", которая обучает, как быстро открыть свое дело и добиться успеха. С вопросом, отвечает ли концепции бизнес-тренингов вид деятельности, который выбрала фирма "Газтрестсервис", "РГ" обратилась в "Бизнес-Молодость", но компания на запрос редакции не ответила.

Продавцы проходят через серию психологических тренингов, где их учат не обращать внимания на "негатив" и отказы от покупки или попытки вернуть деньги

"Газтрестсервис" - это не единственная компания, продающая в Петербурге анализаторы.

Например, на Ленинском проспекте находится офис фирмы "Форвард", которая регулярно проводит набор сотрудников на так называемое пожарное направление - на фото видно, что речь идет об установке датчиков дыма. Соискателей принимают без опыта работы, предоставляют общежитие, обещают помочь с жильем и ежедневные выплаты. Есть еще ИП Чеченев, который вообще-то зарегистрирован в Оренбургской области, но активно набирает курьеров в Петербурге. На Петроградской стороне, возле станции метро "Чкаловская", есть офис фирмы "Мирмидон", продающей газовые анализаторы пенсионерам.

Все компании объединяет одно: продажи ведутся по маркетинговой системе под названием "5 шагов и 8 ступеней". Пять шагов - это принцип поэтапного уговора клиента, после чего он с большой вероятностью совершит покупку. Восьмерка означает ступени бизнеса, которые проходит сама фирма. В конторах часто звучит слово "джус", а самих продавцов называют джусменами или пичменами. Продавцы проходят через серию психологических тренингов, в это время инструкторы учат их ассоциировать себя с носорогами и не обращать внимания на "негатив", к нему относятся отказы от покупки или попытки людей вернуть свои деньги.

Первые джусмены появились на улицах Петербурга еще лет 15 назад и активно торговали книгами в метро и в городских бизнес-центрах. Со временем их деятельность расширилась. В интернет-магазинах товаров для джусменов представлен весь набор, с которым чаще всего ходят по квартирам коммивояжеры. Газовые анализаторы - это относительно новый товар, который стал актуальным после череды взрывов газа в жилых домах.

Схема процветает по всей стране. И в разных регионах к деятельности коммивояжеров потихоньку приглядываются полицейские. Согласно базе судебных решений "Росправосудия", в Кургане в прошлом году осудили двух предпринимателей, продавших пенсионерам шесть анализаторов. Один бизнесмен приговорен к полутора годам лишения свободы, второй - к десяти месяцам. Аналогичные уголовные дела возбуждались в Перми, Вологде, Орле.

В Петербурге о преступлениях, связанных с псевдогазовиками, за последние два года местная пресс-служба МВД заявила один раз, когда были задержаны двое дельцов, заходившие в квартиры под видом сотрудников газовой службы и похищавшие имущество граждан. Эпизодов, когда в поле зрения правоохранительных органов попадали коммивояжеры, которые ничего не украли, но пенсионеры, сами того не желая, отдавали им свои деньги, "РГ" в Петербурге не обнаружила.

Сейчас основной структурой, ведущей борьбу с лжегазовиками, является городская газораспределительная служба "Петербурггаз", именно туда чаще всего обращаются пострадавшие граждане. Как сообщили "РГ" в "Петербурггазе", сотрудники настоящей городской службы в принципе ходят по квартирам довольно редко, только, например, если поступает вызов или нужно проверить исправность оборудования. Никаких приборов сотрудники при этом не продают. Но форма коммивояжеров очень похожа на куртки сотрудников настоящей газовой службы, так же имитируются и удостоверения. Причем сами псевдогазовики не видят в своей работе ничего плохого. Бодрые юноши и девушки на страницах в соцсетях публикуют фото "красивой жизни". То, что она обеспечена деньгами пенсионеров и инвалидов, остается за кадром. .

Прямая речь

Дмитрий Зацаринский, адвокат:

- Чисто по-человечески понятно, что граждане, скорее всего, не знают, какие им предлагают приборы, нужны ли они, какова их среднерыночная цена. Но в момент, когда они ставят подпись, они соглашаются со всеми условиями договора. В данной схеме я, как адвокат, не вижу оснований для возбуждения уголовных дел.

В том, что фирмы применяют тренинги для обучения сотрудников, тоже нет криминала. То, что людей склоняют к покупке, в суде доказать практически невозможно.

У таких дел есть перспективы в гражданском судопроизводстве. При подаче исковых заявлений стоит делать акцент на защите прав потребителей. Но если вы решитесь судиться, то самое главное - следует понимать, что судебный процесс занимает время и если очевидно, что без адвоката вам не справиться, то имеет смысл взвесить все за и против, ведь траты могут оказаться значительно выше цены спорного прибора.

P. S.

"РГ" рассказала прокуратуре Петербурга об истории Надежды Зыковой. В надзорном ведомстве сообщили, что могут помочь петербурженке и представлять ее интересы в суде. Для этого Надежде Константиновне нужно обратиться в городскую прокуратуру.