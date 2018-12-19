В ДТП под Псковом погибли пять человек

Псковские полицейские возбудили уголовное дело по факту автокатастрофы в Островском районе, в которой погибло пять человек и двое получили травмы.

Как сообщили "РГ" в УМВД по Псковской области, на трассе Санкт-Петербург-Невель столкнулись три машины.

По предварительным данным, на полосу встречного движения выбросило автомобиль Mazda. В следствии полагают, что женщина, находившаяся за рулем иномарки, при обгоне не справилась с управлением.

На встречке Mazda столкнулась с проезжавшими автомобилям ВАЗ и Renault Logan. Основной удар на себя приняла отечественная машина. Там погибли четыре человека, находившиеся в салоне.

От удара скончался один из пассажиров автомобиля Mazda. Водитель и пассажир иномарки госпитализированы. Находившимся в салоне Renault Logan госпитализация не потребовалась.