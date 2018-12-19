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19.12.2018 14:46
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Санкт-Петербург будет претендовать на проведение финала Лиги чемпионов

Текст: Данила Жиляев
Россия будет бороться за право принять финал Лиги чемпионов-2020/21. Исполком Российского футбольного союза утвердил Санкт-Петербург в качестве кандидата на проведение матча.
Фото: Сергей Коньков/ТАСС Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

О готовности России организовать финал ЛЧ в Санкт-Петербурге стало известно в ноябре, тогда же желание принять решающий матч главного европейского клубного турнира сезона-2020/21 выразила Германия - речь идет о домашнем стадионе "Баварии". Стоит отметить, что заявки необходимо сформировать и представить не позднее 15 февраля 2019 года. Решение о месте проведения матча примет исполком Союза европейских футбольных ассоциаций.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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В нашей стране уже проходил финал Лиги чемпионов - в 2008 году "Манчестер Юнайтед" и "Челси" разыграли трофей на поле "Лужников". Первый в истории России финал клубного турнира Старого света также состоялся в "Лужниках" - в 1999 году "Олимпик" и "Парма" в Москве играли финал Кубка УЕФА.

Что же касается арены в Санкт-Петербурге, она приняла первый матч в апреле 2017 года, когда "Зенит" в чемпионате России сыграл с "Уралом". Тем же летом на стадионе прошли матчи Кубка конфедераций, а год спустя - игры чемпионата мира. Кроме того, петербургский стадион примет три встречи группового этапа и один матч четвертьфинала Евро-2020, который пройдет в 12 городах разных стран Европы.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде. Решающий матч следующего ЛЧ-2019/20 пройдет в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Ататюрка.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Российский футбольный союз Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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