Семен Спивак рассказал, о чем думают и говорят животные

Художественный руководитель Молодежного театра на Фонтанке Семен Спивак выпустил премьеру – "Звериные истории". Это первая постановка пьесы современного американского драматурга Дона Нигро в Петербурге.

"Наблюдения за человеческой природой, в двух актах", - так обозначен жанр в программке. Герои - индюшки, попугаи, лемминги, кошки, коровы…10 сюжетов о жизни зверей: "Три дикие индюшки в ожидании кукурузных початков", "Диалог леммингов", "Сурок у окна", "Мышеловка" и так далее.

Что драматург думает о животных? "Они наши братья, они как мы! Испытывают очень похожие эмоции, как минимум, это можно сказать о млекопитающих и, возможно, еще о птицах. Они любят, ненавидят, боятся, счастливы, играют, ревнуют, их чувства могут быть задеты, они прощают тебя или не прощают. Думаю, ни один порядочный человек не считает, что животные не испытывают тех же эмоций, что и мы. Единственное, мы можем жестикулировать и владеем языком. Я даю животным голос. Это пьеса, где человек делает все возможное, чтобы представить, о чем же на самом деле думают животные… Она написана для тех, кто в ней нуждается".

На актерах нет костюмов кошечек, мышек, никаких лап, хвостов, клювов. И в зоопарк во время работы над спектаклем не ходили, чтобы освежить в памяти повадки зверей. Герои - животные, а спектакль про отношения между людьми.

Дон Нигро написал:

- Драматург крайне отрицательно относится к использованию звериных костюмов. Ощущение внутренней жизни животных должно выражаться актерской игрой. Никто не должен ходить на четырех. И животные гримасы хорошо бы не строить. В каждом случае актеры должны найти более тонкие средства отождествления себя с существами, которых они изображают. Собственно, я хочу, чтобы мы, зрители, видели не столько самих животных, сколько восприятие определенных зверушек другими животными: возвеличенными обезьянами, которые мнят себя человеческими существами.

Корреспондент " РГ" спектакль посмотрела, а потом поговорила с актерами.

Заслуженный артист РФ Петр Журавлев (исполнитель роли Бабуина):

- Всегда интересно сыграть что-то новое, а уж бабуина-то я прежде точно не играл! (Смеется). Скажу, что это была огромная радость - в работе над этой ролью, спектаклем, с молодым составом труппы. Вспомнились студенческие времена, всколыхнулось молодое, задорное, когда все было в радость, с удовольствием хулиганили, репетируя.

Андрей Шимко (исполнитель роли Утконоса):

- В этот раз Семен Яковлевич во время читки пьесы впервые предложил нам самим выбрать персонажей. Я написал, что хотел бы сыграть Утконоса. Даже не знаю, почему во мне откликнулся именно он, но мне вдруг показалось, что это мой персонаж. В Молодёжном театре я играю Дон Кихота, и Утконос - это своеобразная реинкарнация мечтателя, Рыцаря печального образа. Такое же тотальное одиночество и желание быть полезным, нужным кому-то. Работая над ролью, я искал в своем герое неординарную личность, который парадоксально хочет быть таким, как все, и в этом его трагедия. Интеллигент, уходящая натура с изысканным, утонченным поведением. В нашем "клиповом", затоптанном мире его утонченность кажется дикостью, забытым и ненужным пережитком. Утконос ходит на вечеринки бобров, где на него не обращают внимания, пытается пристроиться к ним. Парадокс в том, что, по- хорошему, пристраиваться-то должны именно к нему, а не наоборот! Вот в чем трагедия этого персонажа. Но он вопреки всему все-таки верит, что встретит такого же, как он, - и значит для него не все безнадежно.

Регина Щукина (исполнительница роли Кошка Тэбби):

- Я очень обрадовалась этой роли. Подумала: ну наконец-то не буду плакать на сцене, буду такая позитивная! Нормально воспринимающая жизнь, не думающая о мелочах. Но когда мы стали репетировать, копаться... Было много разных решений, вариантов пять

точно. И тут я поняла, что снова ухожу в состояние нестояния! (Улыбается). Но чудо, что меня пригласили в этот спектакль. Это эксперимент для нашего театра.

За основу у Дона Нигро взяты качества животных, а положено всё на человеческую психологию. Например, мы идем к смерти (переедаем, курим, пьем, употребляем наркотики), прекрасно осознаем это, но продолжаем так делать. Редкие люди пугаются, останавливаются, говорят себе: стоп, я больше не буду делать того, что убивает меня! Животные не осознают этого, а мы-то, люди, знаем.

"Звериные истории" - пьеса, соединяющая философию и абсурд. Здесь сарказм, ирония, аллегории. Звери и птицы ведут разговоры. Остроумно. С узнаваемым поведением людей. О смысле жизни, добре и зле, одиночестве, разочарованиях, компромиссах, искушениях, мечтах…

Вот говорят индюшки:

- Я - индюшка с мечтой, и моя мечта - найти саксофонное дерево, и подобрать себе саксофон, и научиться играть на нем лапками. Считай, что я чокнутая, но такая у меня мечта.

- Пенни, индюшки не играют на саксофоне. Тебе никогда не найти саксофонное дерево.

В каждой новелле - философские высказывания:

- Быть не таким как все - ужасная кара.

- Тому, у кого есть разум, так одиноко в этом мире.

- Господи, кто-нибудь пришел бы и поговорил со мной./p>

- Жизнь - это большой дом, и ты продолжаешь переходить из комнаты в комнату.

- В этом спектакле я впервые в жизни делал не составы актеров - первый ("звездный") и второй, а группы. Придумал им названия: "Браво", "Бис". Все на равных, - рассказал Семен Спивак. - Пьеса, ее иносказательный язык дает возможность разных вариантов. Она говорит о достоинствах и недостатках людей, деградации человека.

У Дона Нигро десять отдельных трагикомических историй. Мы играем так: пять пьес в двух группах решены одинаково, а пять - меняются. А текст тот же. И вы видите другую Кошку, других Попугаев, другую Мышь... Я поставил два абсолютно разных спектакля, поэтому, чтобы оценить постановку, нужно посмотреть оба варианта. К слову, в них занята половина труппы.

Это первая постановка пьесы в Петербурге. Как вы ее нашли?

Семен Спивак: Мы поставили спектакль "Верная жена" по пьесе Сомерсета Моэма, его посмотрел переводчик Виктор Вебер и сказал: "Я считал, что это "салонная комедия", а у вас настоящая трагикомедия. Мне кажется, вам будет интересна пьеса "Звериные истории" американского драматурга Дона Нигро". И прислал нам ее. Пьеса близка абсурдистской традиции, а у нас уже был опыт работы с великой пьесой Мрожека "Танго" и хотелось это направление продолжить.

Дон Нигро в своем комментарии просит не играть ни зверей, ни людей. Повадки, походки животных в нашем спектакле даны лишь намеками. Конечно, это пьесы о человеке.

Новый спектакль - снова трагикомедия, ваш любимый жанр.

Семен Спивак: Ведь жизнь наша трагикомична. Нет на земле чистых веществ, это всегда смеси. Мы тоже в театре смешиваем жанры. В жизни много серьезного и рядом всегда смешное. Безумие, страх, искушение, одиночество - все это есть в жизни человека. Гармония достигается балансом: на одной чаше весов - юмор, а на другой - грусть.

Спектакль "Звериные истории" можно увидеть 31 декабря, 2 и 18 января.

Досье

Дон Нигро родился в 1949 году. Драматургии учился в университетах США. Написал более 400 пьес. Более 40 лет их ставят на многих театральных площадках мира. У него есть пьесы о Льве Толстом, Пушкине, Чехове, Цветаевой, Блоке. Живет в маленьком городе штата Огайо на собственной ферме. О себе: "Я всегда ладил с животными лучше, чем с людьми...".

Прямая речь

Виктор Вебер, переводчик пьесы "Звериные истории":

- Мне казалось, что "Звериные истории" Дона Нигро - пьеса для камерной сцены. Обычно ее на таких ставили. Но посмотрел "Зверушек" на большой сцене, в питерском Молодежном театре на Фонтанке, и стало ясно, что дело не в размерах площадки, а в умении использовать ее. Семен Спивак поставил потрясающий спектакль. Мало того, что его смотрят взахлеб, так еще и потом есть о чем подумать. Описывать бессмысленно. Это надо видеть. Причем два раза. У половины мини-пьес по два состава и по две истории. Такую свободу дает драматург режиссерам, и в театре на Фонтанке этим воспользовались. На меня наибольшее впечатление произвела "Мышеловка". Когда переводил, мурашки по коже бежали, и Мышка Эмилии Спивак запоминается как никто другой. Я, конечно, понимал, что пьеса "Звериные истории" - жемчужина, а теперь появился и спектакль-жемчужина. Как написал один из рецензентов: "Дон будет доволен". Огромное спасибо театру.

На днях переводил монолог Дона Нигро "Ева". (У него много мини-пьес на двоих, на троих). И тут же возникла ассоциация с "Мышеловкой". Теперь буду присматриваться к мини-пьесам Дона под углом соответствия "Звериным историям". Наверняка найдутся любопытные сочетания.

К слову

Актер Александр Андреев (исполнитель роли Сурка) взял опеку над сурчихой Отрадой, обитательницей Ленинградского зоопарка.