В Архангельске борца с оргпреступностью задержали за взятку

В Архангельске сотрудники РУФСБ задержали полицейского из следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ областного УМВД при получении взятки в размере 3,5 миллиона рублей. По ходатайству следствия суд заключил его под стражу, сообщила пресс-служба СУ СКР по Архангельской области и НАО.

В ведомстве полагают, что во время расследования экономического преступления сотрудник полиции потребовал у подследственного 3,5 миллиона рублей. В случае неполучения денег следователь угрожал переквалифицировать действия фигуранта на более тяжкое преступление.

В отношении сотрудника следственной части возбуждено уголовное дело о вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере.

В пресс-службе УМВД по Архангельской области сообщили, что этот сотрудник уволен из органов внутренних дел. Начальник управления назначил служебную проверку. По ее результатам непосредственные руководители бывшего полицейского будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.