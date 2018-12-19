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19.12.2018 13:55
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Год Гранина

Город готовится к 100-летию писателя
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7748 (285)
Предстоящий год объявлен в России "Годом Гранина". А поскольку родился писатель 1 января 1919-го, то к торжествам по случаю его 100-летнего юбилея в Санкт-Петербурге приступили задолго до Нового года.

На "Книжном салоне" состоялась презентация книги "Воспоминания о Гранине". Авторы - коллеги, соратники, друзья писателя и члены его семьи. Еще одна уникальная издательская новинка в преддверии юбилея - книга "Последняя тетрадь". Ее редактор-составитель Наталья Соколовская подчеркивает:

Фото: Юрий Белинский/ТАСС
Выставка в честь Даниила Гранина открылась в Петербурге

- Художественных произведений Гранина сейчас переиздают много. В наш же сборник вошли тексты, которые были обнаружены на даче писателя действительно в последней тетради и никогда ранее не издавались. Это своего рода завещание.

Она напоминает: предстоящий 2019-й - это не только год 100-летнего юбилея писателя. Это еще и год 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Год 40-летия выхода "Блокадной книги". Кстати, о цензурных трудностях, которые сопровождали выход "Блокадной книги", в сборнике содержится немало информации.

Автор предисловия к "Последней тетради" писатель Яков Гордин отмечает, что один из важнейших аспектов этого издания - показ того, как трансформируется личность человека.

2019-й год - это еще и год сорокалетия выхода "Блокадной книги" знаменитого петербуржца

Дочь писателя Марина Чернышева-Гранина, которая возглавляет Фонд Гранина, рассказывает, что будет сделано в предстоящем году, посвященном 100-летию ее отца.

В Петербурге досрочно установят мемориальную доску Даниилу Гранину

- Небольшая группа литературоведов во главе с Игорем Сухих начала работу по изданию полного собрания сочинений Даниила Гранина. Оно будет в 13, а может, в 14 томах. Главная особенность заключается в том, что здесь будет приведена история создания каждой книги, а также представлены материалы о прототипах героев.

Пока готов первый том, в который вошли самые первые произведения писателя, созданные им в период с 1949 по 1955 год. Главная повесть этого тома - "Искатели". Но уже сейчас видно, что работа над проектом сулит немало интереснейших открытий.

- Совершенно неожиданно, разбирая папины архивы, я нашла материал, полученный им где-то в 2000 году, - рассказывает дочь писателя. - Авторы, группа ученых-разработчиков, в сопроводительном письме пишут: "Наконец проблема, над которой работал ваш герой, решена. Решили ее мы". В папку были вложены научный труд, свидетельство о награждении за эту работу. Еще они просили папу, как автора "Искателей", написать рецензию на их труд, так как считают Гранина родоначальником исследования той проблемы, которой занимался в повести его герой.

Марина Чернышева-Гранина отмечает: в таких фактах вдруг открывается необычная "польза" художественной литературы - трогательно, что многие люди науки в ХХ веке считали себя не только прототипами, но и последователями литературных героев.

Кстати

Помимо сугубо издательской деятельности, год Гранина будет отмечен еще рядом событий. Так, запланировано проведение двух научных конференций - о жизни и творчестве писателя и о Второй мировой войне. На доме, где писатель прожил почти всю свою творческую жизнь (с 1955 по 2017 год), появится мемориальная доска. Адрес Малая Посадская, 8, хорошо известен петербуржцам. А памятник Даниилу Гранину, по всей вероятности, будет установлен на Дальневосточном проспекте - напротив библиотеки, что носит имя писателя.

Кроме того, в городе учреждены 10 именных стипендий имени Гранина, которые будут вручаться студентам за лучшие работы в области литературоведения.

Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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