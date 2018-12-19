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19.12.2018 16:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге полковника МВД осудили за мошенничество

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге к пяти годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей приговорен Юрию Тимченко - бывший сотрудник Главного управления собственной безопасности петербургского главка, дослужившийся до полковника.

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, изначально мужчину обвиняли в получении взятки, но впоследствии статья была переквалифицирована на мошенничество.

Также на скамье подсудимых оказался бывший сотрудник компании "Деловые линии" Сергей Зиновенко. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Несколько лет назад в отношении "Деловых линий" было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов.

Полковника обвинили в том, что он пообещал снять арест со счетов и попросил за свои услуги 50 миллионов рублей. Изначально ему вменили взяточничество, переквалификация дела была обусловлена тем, что как выяснилось, даже в статусе полковника подсудимый не мог снять арест со счетов.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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