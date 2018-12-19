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19.12.2018 12:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Поморье хозяйка батутного центра осуждена за смерть посетителя

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

В городе Котласе Архангельской области суд приговорил 34-летнюю владелицу батутного центра к трехлетнему условному сроку за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Архангельской области и НАО.

В сентябре 2017 года 41-летний посетитель батутного центра получил смертельную травму. Он делал сальто, хотя выполнение этого опасного элемента в подобных заведениях запрещено. 

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В момент приземления мужчина ударился головой и шеей о страховочный мат у края батута. Его госпитализировали с тяжелой травмой позвоночника. Через три месяца пострадавший скончался в больнице от осложнений травмы.

Как выяснили следствие и суд, с посетителем батутного центра даже не провели обязательный инструктаж по технике безопасности. Также в момент ЧП у батутов не было инструктора.

- В тот день предприниматель отпустила инструктора, но она сама находилась в центре и фактически исполняла его обязанности, - пояснила "РГ" старший помощник руководителя регионального СУ СКР Светлана Тарнаева. - Компания посетителей отмечала день рождения, и один из них дважды сделал сальто. По инструкции осужденная должна была его остановить, но она этого не сделала. Третий прыжок привел к трагедии. Обычно довольно сложно установить причинно-следственную связь между действиями сотрудников батутных центров и травмами посетителей. Но в данном случае это удалось доказать.

Помимо условного наказания, суд на два года лишил предпринимательницу права оказывать физкультурно-оздоровительные услуги. Кроме того, она должна выплатить близким погибшего 800 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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