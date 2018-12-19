Крымские города возглавили топ недорогих курортов РФ на Новый год

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг самых недорогих курортов России, которые пользуются спросом у туристов на новогодние и рождественские праздники.

По данным сервиса, в топ-5 вошли крымские города - Феодосия, Судак и Евпатория, в Краснодарском крае - Анапа и Пятигорск в Ставропольском крае. В этих городах аренда жилья обойдется отдыхающим менее двух тысяч рублей в сутки.

Дешевле всего отдых обойдется туристам в Евпатории - 1,5 тысяч рублей в сутки, в Феодосии - 1,7 тысячи рублей в сутки, в Судаке - 1,75 тысячи рублей. В Анапе - 1,8 тысячи рублей, в Пятигорске - 1,85 тысячи рублей. При этом самый длительный отдых - девять ночей - туристы планируют в Евпатории и Анапе (восемь ночей).

Рейтинг подготовлен по данным броней жилья с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

В прошлом году на новогодние праздники Крым посетили более 110 тысяч туристов, что на 30 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В этом году Минкурортов РК прогнозирует приезд на полуостров 150 тысяч туристов.