Марин Ле Пен приедет на Ялтинский экономический форум

Глава партии "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен намерена побывать в Крыму в рамках V Ялтинского международного экономического форума, намеченного на апрель будущего года. Об этом РИА Новости сообщил сопредседатель организационного комитета форума Андрей Назаров.

По его словам, оргкомитет форума получил подтверждение информации о том, что Ле Пен намерена побывать в Ялте 19 апреля. Видный французский политик приедет в Крым не одна, а в составе представительной делегации. В нее войдут депутаты Европараламента, общественные деятели Франции, а также чиновники. Представители этой страны примут участие в обсуждении санкционной политики запада и перспективах развития Крыма.

В республике уже неоднократно бывали депутаты муниципального и земельного уровня из разных стран, в том числе Франции. Однако визит лидера европейской политической партии состоится впервые в новейшей истории Крыма. Это событие можно считать прорывом в деле признания российского статуса полуострова.

Также в апреле будущего года в Крыму ожидают официальную делегацию Сирийской арабской республики, которая будет иметь самое высокое представительство.