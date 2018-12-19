На автозаправке в Крыму произошла массовая драка с поножовщиной

На автозаправке одной из крупнейших сетей АЗС Крыма произошла массовая драка с поножовщиной, в которой участвовали не менее 15 человек. Инцидент имел место вечером 18 декабря, около 20.30 по московскому времени. В пресс-службе МВД Крыма "РГ" подтвердили, что по этому факту проводятся следственные действия.

Потасовка началась со стычки двух мужчин, сначала вступивших в словесную перепалку, а затем ввязавшихся в драку. Затем к ним стали присоединиться другие водители и пассажиры, выскочившие из находившихся на заправки машин. На видео с камер наружного наблюдения видно, как один из мужчин пускает в ход бейсбольную биту. У другого участника драки оказался нож, которым он также воспользовался, нанеся противнику несколько ударов. Еще один мужчина вынул пистолет. В результате поножовщины два человека получили серьезные травмы.

- Нам поступила информация о нанесении тяжких телесных повреждений двум гражданам, - сообщила "РГ" заместитель начальника отдела информации и общественных связей МВД по Республике Крым Ольга Богославская. - По факту происшествия проводится проверка, ведутся следственные действия, устанавливается круг лиц, причастных к этому инциденту, принимаются меры к и их задержанию.