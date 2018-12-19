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19.12.2018 15:03
Проект: В регионах

"Ростелеком" поможет развивать технопарки "Кванториум" в ЮФО и СКФО

Текст: Олег Сергеев
"Ростелеком" сразу в нескольких городах ЮФО и СКФО стал партнером детского технопарка "Кванториум".
Фото: Олег Сергеев Фото: Олег Сергеев
Фото: Олег Сергеев

Так, во Владикавказе национальный оператор связи  подключил детский технопарк к интернету по льготному тарифу. С этой целью специалисты компании проложили волоконно-оптическую линию с пропускной способностью до 100 Мбит/с за счет собственных инвестиций. Кроме того, "Ростелеком" организовал на территории технопарка возможность подключения к беспроводному интернету по технологии Wi-Fi.

В Астрахани благодаря цифровому провайдеру высокотехнологичная площадка для научного творчества детей обеспечена телекоммуникационной инфраструктурой. Для реализации проекта специалисты компании построили волоконно-оптические линии связи и организовали доступ к интернету с пропускной способностью до 100 Мбит/с. Помимо интернета "Ростелеком" совместно с технопарком запустил на площадке образовательную лабораторию "VR-квантум", в которой дети будут осваивать 3D-моделирование, системы трекинга, технологию компьютерного зрения и даже создавать собственные виртуальные миры. Полученные знания будущие специалисты смогут применить в любой современной индустрии.

В Краснодаре торжественное открытие технопарка планируется в преддверии новогодних праздников. Здесь проводной и беспроводной доступ в интернет для "Кванториума" тоже обеспечил "Ростелеком". Кроме того, специалисты телеком-оператора будут принимать активное участие в обучении школьников: проводить мастер-классы, тематические лекции, экскурсии и участвовать в оценке научных разработок.

В Ростове-на-Дону в "Кванториуме", открытом на территории Донского государственного технического университета, уже первые 500 ростовских школьников приступили к обучению. Национальный провайдер цифровых сервисов будет курировать работу одного из блоков технопарка - IT-квантум и развивать цифровые компетенции учащихся.

"Кванториум" - высокотехнологичная площадка дополнительного образования, на которой дети будут изучать основы изобретательского мышления, программирования, командной работы и многое другое.

Программа обучения в IT-квантуме предполагает углубленное изучение программирования и администрирования сетей. Юные изобретатели сосредоточатся на сложных научных и производственных задачах, изучат законодательство в сфере IT и получат четкое представление о принципах построения кибербезопасности. Школьники смогут разрабатывать мобильные приложения, игры и системы автоматического управления, а также будут готовиться к всероссийским конкурсам по программированию, системному администрированию и интернету вещей.

Детские технопарки создаются по всей стране по поручению президента России в рамках приоритетного проекта Правительства РФ "Доступное дополнительное образование для детей".

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