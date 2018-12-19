В Госдуме оценили планы Украины отправить корабли в Керченский пролив

Устраивая провокации в Керченском проливе, киевские власти рассчитывают на кровопролитие, а не на ювелирную работу российских пограничников, заявил "РГ" депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Так он прокомментировал сегодняшнее заявление украинского политика Александра Турчинова о подготовке нового прохода военных кораблей ВМСУ через Керченский пролив.

- Никто не против того, чтобы украинские суда мирно проходили через Керченский пролив с соблюдением всех норм морского права - приняв на борт российского лоцмана и зачехлив свое вооружение, - сказал Белик. - Если Турчинов говорил о таком проходе, проблем быть не может. Но если киевские политики опять решили бросить своих военнослужащих на очередную провокацию, это лишь докажет, что на Украине установился тоталитарный режим, который готов пренебрегать жизнью простых граждан ради собственной выгоды.

Депутат напомнил, что в результате первой попытки развязать конфликт в Керченском проливе пострадали простые украинские военные, которые сейчас ждут суда в следственном изоляторе.

- Первая провокация не устроила Порошенко, ему нужна кровь и затопленные корабли ВМСУ, а не ювелирная работа наших пограничников, - считает Белик. - Не удивлюсь, если Украина специально затопит их, лишь бы выставить Россию агрессором. В борьбе за власть Порошенко не будет выбирать методы.