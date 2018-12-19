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19.12.2018 15:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Краснодаре на улице нашли клетку с бурой медведицей

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В столице Кубани местные жители сегодня неожиданно наткнулись на клетку с медведем. Зверь находился в автомобиле "Газель", припаркованном во дворе на улице Ратной Славы.

Фото: depositphotos.com
Спасенный в Приморье гималайский медвежонок залег в зимнюю спячку

На место выехали полицейские. Выяснилось, что машина и животное принадлежат 24-летнему уроженцу Иркутской области, который работает в передвижном гастролирующем цирке. Неподалеку он снимает жилье.

- Молодой человек представил документы, которые подтверждают законность содержания им бурой двухлетней медведицы, в том числе и ветеринарное свидетельство. В ходе осмотра грузовика было установлено, что животное содержится в приличных условиях: клетка чистая, а медведицу регулярно кормят, - сообщил корреспонденту "РГ" руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В результате проверки факт жестокого обращения с животным не установлен, поэтому уголовное дело не было возбуждено.

Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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