В Краснодаре на улице нашли клетку с бурой медведицей

В столице Кубани местные жители сегодня неожиданно наткнулись на клетку с медведем. Зверь находился в автомобиле "Газель", припаркованном во дворе на улице Ратной Славы.

На место выехали полицейские. Выяснилось, что машина и животное принадлежат 24-летнему уроженцу Иркутской области, который работает в передвижном гастролирующем цирке. Неподалеку он снимает жилье.

- Молодой человек представил документы, которые подтверждают законность содержания им бурой двухлетней медведицы, в том числе и ветеринарное свидетельство. В ходе осмотра грузовика было установлено, что животное содержится в приличных условиях: клетка чистая, а медведицу регулярно кормят, - сообщил корреспонденту "РГ" руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В результате проверки факт жестокого обращения с животным не установлен, поэтому уголовное дело не было возбуждено.