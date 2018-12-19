Видео: В Крыму задержан экстремист с 12 килограммами тротила

В Крыму предъявлено обвинение 57-летнему гражданину России, который уличен в создании схрона с боеприпасами. По предварительным данным, подозреваемый является членом так называемого батальона Челибиджихана, созданного активным участником запрещенного в РФ решением суда крымскотатарского меджлиса.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе УФСБ по Республике Крым, подозреваемый задержан при въезде в Крым на пункте пропуска "Джанкой" 12 декабря 2018 года. В тайнике, который мужчина создал еще весной 2018 года, хранилось 12 килограммов тротила и 200 патронов к огнестрельному оружию. "Оружейнику" предъявлено обвинение по части 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ.

- Схрон был создан для использования при совершении противоправных действий на территории полуострова, - отметили в УФСБ. - По имеющейся информации, обвиняемый причастен к деятельности националистического военизированного формирования "батальон имени Номана Челибиджихана", который подконтролен Ленуру Ислямову, организатору подрыва ЛЭП на территории Херсонской области в 2015 году.

Не исключено, что подозреваемый ехал в Крым, чтоб воспользоваться запасенным весной арсеналом для совершения диверсии в момент провокаций Украины.