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19.12.2018 19:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму предложили варианты защиты керченского моста от Украины

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Заявление секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о намерении нового прохода кораблей ВМСУ через Керченский пролив и уничтожения Крымского моста подтверждает намерение соседнего государства устроить "войнушку" ради поднятия рейтинга президента Петра Порошенко. Зампред Комитета Государственного совета РК по вопросам госстроительства и местного самоуправления Сергей Шувайников рассказал о возможных вариантах ответа на украинскую провокацию.

Фото: Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым/ТАСС
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- Угроза Турчинова уничтожить Крымский мост - повод принять адекватные ответные меры, - заявил "РГ" Сергей Шувайников. - С другой стороны, возможно, они и добиваются обострения ситуации, пытаясь поднять свой рейтинг в глазах США и ЕС. Поэтому не исключено, что Турчинов идет на открытую провокацию. Ведь он понимает, что любая попытка уничтожения моста вызовет адекватные вооруженные действия со стороны России. Так или иначе, граница Россия должна быть надежно защищена, и поскольку Крымский мост - один из стратегически важных объектов, надо усилить его охрану, не допустить провокаций и проявлять бдительность, потому что после таких провокационных заявлений все может случиться. Если расслабиться - хорошего будет мало.

По мнению Шувайникова, создавшаяся на Украине политическая и экономическая ситуация подталкивает президента Петра Порошенко к провокациям, которые любой ценой позволят продлить режим военного положения и узурпировать власть националистической верхушке.

Фото: www.most.life
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- У Турчинова уровень абсурдности иногда зашкаливает,- заявил Сергей Шувайников. - Но все это очевидные провокационные действия: сначала у них появились задумки применить на суше оружие и организовать обстрел территории севера Крыма, а теперь они хотят еще и в проливе сделать новую провокацию, чтобы склонить мировое сообщество на свою сторону. Здравомыслием тут не пахнет. Люди играют с огнем, и глава МИДа Сергей Лавров предупредил: если будут серьезные провокации - Россия не будет молчать и даст адекватный ответ.

Напомним, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов пообещал вскоре устроить новый проход украинских военных кораблей через Керченский пролив. При этом украинский чиновник не исключил уничтожение Крымского моста.

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