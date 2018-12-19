Новости

МИД РФ: Вывод войск США дает возможность для урегулирования в Сирии 20:47
Крымский суд отклонил апелляцию четырех моряков ВМС Украины 20:42
СК подтвердил начало выплат долга работникам "Черкизово" 20:39
Видео: В Крыму задержан экстремист с 12 килограммами тротила 20:37
Мужчина ранил троих человек возле медцентра в Лондоне 20:22
В Австрии осужден "открыточный грабитель" 20:20
В Ингушетии чиновников и банкиров обвинили в хищении 335 млн рублей 20:20
Россиянин скончался в украинской тюрьме 20:18
Дмитрий Фомин: Нижегородские волейбольные команды успешны сразу на двух фронтах 20:16
Еврокомиссия: Украина много раз нарушила соглашение о безвизе 19:53
В Донбассе заметили британских спецназовцев 19:46
В Крыму предложили варианты защиты керченского моста от Украины 19:45
В Петербурге осужден участник смертельного нападения на антифашиста 19:40
Косачев: Решение США о выводе войск из Сирии может иметь двойное дно 19:07
СМИ: Дональд Трамп распорядился вывести войска США из Сирии 19:04
В Госдуме оценили планы Украины отправить корабли в Керченский пролив 19:00
"Газпром" начал поставлять газ в Европу новым способом 18:58
Британия: Российский бизнесмен Перепеличный умер от естественных причин 18:48
В Ярославле оставлены в СИЗО пять фигурантов дела о пытках в колонии 18:41
Трамп: США победили террористов в Сирии 18:37
Минфин разместил в среду ОФЗ только на 3,4 млрд рублей 18:31
МИД РФ: В сирийском Идлибе не будет новогодней символики 18:22
Путин поручил выработать критерии привлечения инвестиций в нацпроекты 18:17
В Болгарии раскопали древнеримскую улицу 18:10
Путин подарил Волчек картину и книгу 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
19.12.2018 19:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На ходу прикрыли небо

Дислоцированные в Крыму расчеты дивизиона С-400 провели учения
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск №7749 (286)
Боевые расчеты дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" провели в Крыму учение по противовоздушной обороне. В ходе них военные передислоцировали установки, отработали обнаружение целей и поразили воздушные средства условного противника.

"Боевые расчеты отработали свертывание пусковых и радиолокационных установок в районе дислокации и перебазирование в новые районы. После развертывания расчеты выполнили топопривязку и ориентирование на местности с дальнейшим приведением в боевой режим, а затем начали сбор данных о воздушной обстановке", - рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв.

Прикрытие колонны от воздушного нападения условного противника на марше осуществили расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". Для маскировки при смене позиций применялись дымовые и пиротехнические средства.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
В США назвали четыре вида смертоносного оружия России

Отмечается, что учение завершилось успешным электронным поражением всех целей.

Чуть ранее командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников сообщил, что все зенитно-ракетные части, дислоцированные в Крыму, перевооружены на комплексы С-400. "Триумфы" находятся на боевом дежурстве, надежно защищая все воздушное пространство над полуостровом.

На сегодняшний день в мире нет системы совершеннее, чем С-400 "Триумф". Комплексы надежны и эффективны против любых целей: крылатых и баллистических ракет, сверхзвуковых и созданных по технологиям "стелс" самолетов, беспилотников.

Комплекс одновременно может обстреливать до 80 целей, при этом еще больше держать на прицеле. Боевой радиус "Триумфа" - 400 км. При таких возможностях комплексы эффективно прикрывают весь периметр полуострова Крым, а также все воздушное пространство над Черным морем.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: Вывод войск США дает возможность для урегулирования в Сирии
В Госдуме оценили планы Украины отправить корабли в Керченский пролив
В ГИБДД прокомментировали идею проверять знание ПДД при обмене прав
В Кремле заявили о продолжении реализации контракта по С-400
Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза