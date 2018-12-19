Боевые расчеты дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" провели в Крыму учение по противовоздушной обороне. В ходе них военные передислоцировали установки, отработали обнаружение целей и поразили воздушные средства условного противника.

"Боевые расчеты отработали свертывание пусковых и радиолокационных установок в районе дислокации и перебазирование в новые районы. После развертывания расчеты выполнили топопривязку и ориентирование на местности с дальнейшим приведением в боевой режим, а затем начали сбор данных о воздушной обстановке", - рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв.

Прикрытие колонны от воздушного нападения условного противника на марше осуществили расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". Для маскировки при смене позиций применялись дымовые и пиротехнические средства.

Отмечается, что учение завершилось успешным электронным поражением всех целей.

Чуть ранее командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников сообщил, что все зенитно-ракетные части, дислоцированные в Крыму, перевооружены на комплексы С-400. "Триумфы" находятся на боевом дежурстве, надежно защищая все воздушное пространство над полуостровом.

На сегодняшний день в мире нет системы совершеннее, чем С-400 "Триумф". Комплексы надежны и эффективны против любых целей: крылатых и баллистических ракет, сверхзвуковых и созданных по технологиям "стелс" самолетов, беспилотников.

Комплекс одновременно может обстреливать до 80 целей, при этом еще больше держать на прицеле. Боевой радиус "Триумфа" - 400 км. При таких возможностях комплексы эффективно прикрывают весь периметр полуострова Крым, а также все воздушное пространство над Черным морем.