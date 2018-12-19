Власти Ялты подтвердили создание игорной зоны в Кацивели

Игорная зона, создание которой на полуострове планируется с 2014 года, все-таки будет построена на Южном берегу Крыма. Об этом сообщил глава администрации Ялты Алексей Челпанов.

- Земельный участок в Кацивели, где она будет располагаться, на сессии горсовета передан из муниципальной в государственную собственность Республики Крым, - сообщил градоначальник. - Фактически тем самым исправлена документальная ошибка, возникшая в суматохе переходного периода: эта территория попала в муниципальный реестр, являясь согласно постановлению о национализации республиканской собственностью.

Как считает Челпанов, игорная зона - нужный Ялте проект, поскольку она станет еще одним источником наполнения муниципального бюджета и привлечет новых инвесторов.

Ранее игорную зону планировалось создать на 16,8 гектарах в поселке Гаспра, но этот проект не состоялся.