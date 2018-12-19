В Волгограде бывшего начальника отдела УГРО обвиняют во взятке

В Волгограде направлено в суд дело в отношении начальника отдела уголовного розыска. Бывшего правоохранителя обвиняют в получении взятки в размере 120 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

По данным следствия, сотрудники территориального отдела полиции проводили проверку по поводу мошенничества в сфере автострахования. Местный житель подозревался в фиктивном ДТП. Начальник отдела уголовного розыска предложил подозреваемому заплатить ему 120 тысяч рублей, а взамен обещал не передавать материалы следователям.

- Передача денег "оборотню в погонах" происходила под контролем оперативных сотрудников УФСБ России по Волгоградской области и службы собственной безопасности областного Главка МВД. На стадии расследования экс-глава отдела уголовного розыска свою вину признал частично, настаивая на том, что его преступные действия необходимо квалифицировать по менее тяжкой статье "мошенничество". Однако ему предъявлено обвинение в получении взятки через посредника. Уголовное дело направлено в суд, обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы, - уточнили в ведомстве.