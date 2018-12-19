Дольщики двух свердловских долгостроев получили ключи от квартир

Сегодня будущие жители двух новых домов в Кольцово и Арамили получили долгожданные ключи от квартир.

Возведение 9-этажного дома на улице Бахчиванджи в Кольцово было начато в 2012 году и должно было завершиться летом 2015-го, однако стройка застыла. От действий недобросовестного застройщика пострадало 152 человека. При содействии региональных властей был определен новый инвестор - группа компаний "Принцип", - который и закончил строительство.

- Благодаря принципиальной позиции губернатора Евгения Куйвашева - решать проблемы обманутых дольщиков, мы завершили строительство. Да, временами было сложно, были эмоции, слезы, но мы шаг за шагом шли к цели, - отметил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

- Я хочу вместе со всеми жителями этого дома извиниться за наши голодовки, - сказала на церемонии вручения ключей представитель инициативной группы пайщиков дома Бахчиванджи, 15 Ольга Дианова. - Большое спасибо всем, кто поддержал нас.

В Арамили дольщики получили ключи от квартир в десятиэтажке по улице Текстильщиков.

Вопрос поддержки людей, пострадавших от застройщиков, находится под личным контролем главы государства, федеральных органов власти и губернатора, отмечают в региональном правительстве. Благодаря работе специальной межведомственной комиссии в 2018 году 2,5 тысячи свердловчан, наконец, получили жилье. Так, на начало 2018 года в списке проблемных значился 21 дом, 6 из них достроено и сдано в эксплуатацию за 11 месяцев, более 1,5 человек въехали в свои квартиры. До конца года еще более 800 получат ключи, для них вводится пять домов, в том числе в Кольцово и Арамили. По словам Волкова, полностью решить этот вопрос планируется в 2020-2021 годах.

- Во исполнение поручения президента правительство Свердловской области усилило мониторинг за деятельностью застройщиков, привлекающих средства граждан для строительства жилья, - сообщил ранее Евгений Куйвашев. - Я уверен, что реформа, подразумевающая переход от долевого к проектному строительству, приведет к тому, что на рынке останутся только надежные компании, и подобных проблем больше не возникнет.

Отметим, что с 2010 года на территории области было введено в эксплуатацию почти 60 подобных долгостроев, в которых сегодня уже живут более 10 тысяч уральцев.