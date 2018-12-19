Метро Екатеринбурга планирует купить восемь новых вагонов

Екатеринбургский метрополитен в будущем году намерен обновить подвижной состав и закупить восемь вагонов - поровну головных и промежуточных - на общую сумму более 562 миллионов рублей. Соответствующую конкурсную документацию МУП разместил на портале госзакупок.

Заявки от производителей принимаются до 11 января. Поставщик берет на себя изготовление вагонов в течение 35 календарных дней с момента заключения договора, а также - транспортировку их до депо, приемку и введение в эксплуатацию.

Согласно материалам, в головных вагонах должно быть 39 мест для сидения при максимальной вместимости 308 человек, в промежуточных - 48 мест и максимальная вместимость 330 человек.

В торцевой части вагона должно быть оборудовано место для пассажиров с ограниченными возможностями. В салоне должны быть установлены видеокамеры, обеспечивающие обзор всего вагона, а при вызове машиниста на монитор в его кабине должно выводиться изображение с камеры из салона.