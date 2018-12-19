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19.12.2018 20:26
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Почему умирает райпо

Сетевая торговля повсеместно вытесняет потребкооперацию
Текст: Ксения Дубичева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7749 (286)
По данным Свердловскстата, из почти двух триллионов рублей оборота розничной торговли в УрФО 41,6 процента обеспечивает Свердловская область. В расчете на каждого свердловчанина с начала года реализовано товаров на 188,6 тысячи рублей (в среднем по федеральному округу этот показатель равен 158,9 тысячи рублей, по стране - 154,8). При этом примерно каждый третий рубль идет сетевикам. В регионе работают 13 федеральных компаний, открывших девять тысяч магазинов. За последние пять лет доля крупнейших игроков на региональном розничном рынке выросла с 19,8 до 29,9 процента.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Кооператоры и ИП, которые держат магазинчики в селе, опасаются, что под натиском сетей им не устоять. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Кооператоры и ИП, которые держат магазинчики в селе, опасаются, что под натиском сетей им не устоять. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Сети освоили крупные и малые города и пошли в село, где выдавливают потребкооперацию, - констатирует экономист Наталия Зуева. - Большинство открывшихся в последнее время магазинов - дискаунтеры, им гарантирована победа в конкурентной борьбе. А кооперация теряет прибыль и вынуждена ликвидировать социальную составляющую бизнеса. Но ведь магазин в деревне - это больше, чем просто торговая точка.

- Меня беспокоит судьба торговых точек на территориях, где живут менее ста человек. Сейчас кооперация содержит их за счет прибыли магазинов на центральных усадьбах. Кое-где с приходом сетей они уже закрылись, - подтверждает управляющий Восточным округом Николай Клевец.

Фото: depositphotos
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По признанию самих кооператоров, кроме экспансии сетей по сельской торговле ударили сначала переход на учет алкогольной продукции через систему ЕГАИС, затем введение онлайн-касс. По оценке специалистов областного министерства АПК и продовольствия, только за один год потери райпо превысили 90 миллионов рублей. "Похоже, законодатели просто не представляют, как живет глубинка", - вздыхают чиновники.

Проблемы известные, и они не решаются. Операторам невыгодно устанавливать вышки в малонаселенной местности, потому в большинстве деревень нет устойчивой связи. Зачастую продавцу приходится бегать по магазину с кассовым аппаратом, пытаясь поймать слабый сигнал и отбить чек. Доходит до смешного: покупатели приходят в магазин со своей тарой, переливают туда купленный алкоголь, оставляя пустую бутылку продавцу: когда интернет все же появится, ему надо успеть отсканировать акцизную марку.

- Мы вынуждены закрывать магазины, например, в двух самых крупных селах. В них более тысячи человек населения, есть работа и райцентр близко, поэтому туда зашли сети, - рассказала "РГ" Надежда Неволина, председатель правления Шалинского райпо.

Татьяна Овчинникова, председатель правления Богдановичского райпо, которому принадлежат десять магазинов, обслуживающих 98,5 процента сельских жителей, называет цифру потерь: кооперативный магазин в селе Троицком, где в августе обосновалась торговая сеть, за один квартал потерял 13 процентов выручки.

- Для нас это очень много, - признается она. - А ведь кроме цен сетевики имеют еще одно преимущество. Самая значительная статья наших расходов - электроэнергия, а им ее продают на 25 процентов дешевле, чем нам. Мы посылали запрос энергетикам, почему нас поставили в такие неравные условия, нам ответили, что это коммерческая тайна.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Подчеркнем: именно потребкооперация содержит планово-убыточные магазины - "очаги цивилизации" в деревнях с населением менее двухсот человек. Вопрос об этой социальной нагрузке регулярно поднимают на заседаниях облправительства, говоря о необходимости господдержки… Но дальше слов дело сдвинулось только в Гаринском районе.

- В большом магазине и выбор есть, и цена ниже, но качество продукции часто оставляет желать лучшего. А рядом наше местное райпо умирает. До прихода крупной сети оно содержало торговые точки, организовывало выездную торговлю в радиусе 80-100 километров от поселка, - говорит глава Гаринского городского округа Сергей Величко. - Теперь мы райпо поддерживаем: в этом году выделили из бюджета 100 тысяч рублей на компенсацию расходов на выездную доставку товаров. На 2019-й запланировали уже 350.

Между тем в соседней Тюменской области органы местного самоуправления компенсируют кооперативам затраты на доставку продуктов в труднодоступные поселки с 2006 года, а облбюджет возмещает расходы на аренду, оплату коммунальных услуг, ремонт, покупку холодильного оборудования: за десять лет выплачено 100,8 миллиона рублей.

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