Молочно-товарной ферме, ликвидированной год назад из-за туберкулеза коров, дали новую жизнь: в селе Останино Алапаевского района открыли новый животноводческий комплекс.

В конце прошлого года все стадо крупного рогатого скота сельхозкооператива "Путиловский" (750 голов) пришлось ликвидировать из-за вспышки туберкулеза в трех деревнях, где кооперативные фермы являлись своего рода градообразующими предприятиями. Сейчас на Останинской сельской территории (пять населенных пунктов с населением более тысячи человек) карантин полностью снят, то есть отсюда можно вывозить молоко, мясо, корма, другую продукцию.

- Восстановление комплекса - большая заслуга трудового коллектива сельхозкооператива, - отмечает министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев. - Год назад люди решили бороться, и предприятие смогло сохраниться без своего главного источника дохода - молока.

Но, главное, нашелся инвестор - областной бюджет. Регион поддержал инвестиционный проект субсидиями в 72 миллиона рублей, и уже в июне началось строительство молочного блока и двух новых корпусов с современным оборудованием. На 48 миллионов рублей субсидий из областного бюджета приобрели 404 головы племенного молодняка мясо-молочной голштинской породы.

Пока шло строительство, работники предприятия заготавливали корма для будущего стада: запасли 970 тонн сена и 12,7 тысячи тонн сенажа. До вспышки туберкулеза здесь работали 200 человек, сейчас - 119. В 2019 году кооператив планирует выйти на прежние показатели - произвести около двух тысяч тонн молока. Посевные площади составят почти 3000 гектаров.

Более того, на 2019-й запланирована реконструкция еще одного животноводческого помещения для содержания молодняка крупного рогатого скота на 200 голов в деревне Кабаковой. Там же, как сообщил председатель сельхозкооператива Вадим Хорьков, до 2021 года планируется отремонтировать корпус для беспривязного содержания нетелей.