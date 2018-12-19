В Свердловской области начал работу центр компетенций в сфере формирования комфортной городской среды. Его основная задача - помогать муниципалитетам разрабатывать и контролировать реализацию дизайн-проектов благоустройства, обеспечивать авторский надзор, выявлять и тиражировать лучшие практики.

Также, по словам директора центра Дмитрия Ватлина, представители местного самоуправления могут стать участниками бесплатной образовательной программы, овладеть онлайн-конструктором городской среды, подробно изучить необходимые СНиПы и ГОСТы, воспользоваться методическими рекомендациями по сбору данных для проектирования объектов благоустройства.

В ближайшее время подобные центры должны быть созданы во всех регионах России.

- Тридцать лет благоустройство в стране понималось как "тут немного добавить озеленения, там - освещения и асфальта". Отрасль растеряла профессиональные кадры, а новые не пришли. Чем меньше муниципалитет, тем ярче эта проблема: благоустройством занимаются бывшие военные, педагоги и т.д. Некому грамотно составить техзадание - отсюда низкое качество проектов. В KPI губернаторов учитывается количество реализуемых контрактов по приоритетному проекту "Комфортная городская среда", но эстетику туда не вложишь. В итоге от города к городу получаем одну и ту же картину: площадь с фонтаном, лавочками и памятником, - комментирует ситуацию Олег Зоря, директор центра компетенций по вопросам городской среды Минстроя РФ.

Также общая беда местного самоуправления - слабая работа с населением: информацию до горожан доводят только на сайтах администраций, традиционные форматы общественных слушаний, на которые приглашают, допустим, извечных антагонистов - собаководов и родителей, ратующих за детские площадки, - и предлагают им договориться, себя уже изжили. Малый бизнес вроде бы и не прочь вкладываться в преображение улиц, ведь это повышает трафик торгово-сервисных объектов, но хотел бы понимать, куда пойдут его средства, а "единого окна", где предпринимателю объяснили бы принципы софинансирования, нет. Парадокс: средства, бюджетные и внебюджетные, под рукой, а никто не знает, куда и как их потратить.

Когда минстрой начал мониторить ход приоритетного проекта, стало очевидно, что отдельные регионы успешны за счет центров компетенций, которые замыкают на себе функции сопровождения, продвижения, экспертизы, образования, молодежного проектного офиса. Где-то они действуют на базе вузов (например, на Среднем Урале - на базе института энергосбережения), где-то - в формате бюджетного или автономного учреждения.

- Разницы нет, главное, что там работают не чиновники, а архитекторы, урбанисты, социологи, специалисты по коммуникациям с общественными объединениями, - подчеркивает Олег Зоря. - В перспективе мы хотим составить рейтинг таких центров, чтобы посмотреть, у кого что лучше получается, и обменяться опытом. Негативные факты разлетаются по интернету мгновенно. О том, что в Волгограде набережная возле стадиона "стекла" в реку, все знают, а хорошие примеры неизвестны, за исключением, пожалуй, Зарядья.

К начинающим зодчим на местах зачастую относятся с недоверием: рисуют какие-то дворцы, к реальности отношения не имеющие

В Екатеринбурге Зоря провел воркшоп для представителей муниципалитетов. Пара часов коллективного мозгового штурма - и чиновники, кажется, перестали бояться словосочетаний "молодые архитекторы", "урбанисты-блогеры" и с интересом смотрели реалити-шоу на "Ютубе" о том, как обычные люди облагораживают свой район. К начинающим зодчим на местах зачастую относятся с недоверием: рисуют какие-то дворцы, к реальности отношения не имеющие. Даже многие вузы заняли консервативную позицию: пять лет учебы и минимум два года опыта, прежде чем подпустить к настоящему делу. Тем не менее практика показывает, что на основе молодежных концепций вполне реально изготовить проектно-сметную документацию, если четко сформулировать техзадание и обозначить потолок цен. Более того, это дает потрясающий эффект в условиях бюджетной экономии.

Уже свыше 200 дворов и 150 общественных пространств по всей стране получили новое дыхание благодаря идеям студентов. Именно они придумали новые стелы на въезде в Ярославль, проект площади 200-летия Ставрополя, помогли провинциальным городам Калачу и Острогожску из Воронежской области получить миллионные гранты на развитие инфраструктуры. Также будущие специалисты участвовали в создании объектов благоустройства в Рязани, Владимире, Самаре, Барнауле и Томске.

В Свердловской области подобный опыт пока только зарождается. Так, в Верхней Туре недавно открылся Парк молодоженов, реконструкцию которого спроектировали студенты Уральского государственного архитектурного университета. Для населенного пункта, где всего 9000 жителей и даже нет своего загса, это событие не прошло незамеченным.

В целом самостоятельные студенческие сообщества "Городские реновации" за два года заработали в 40 регионах, к волонтерскому движению присоединилось около 100 тысяч человек. В Челябинске члены урбансообщества очищают городские стены от несанкционированной рекламы и создают арт-объекты из подручных средств. В Ростове-на-Дону волонтеры устроили презентации дизайн-проектов в торговых центрах и попутно уговорили арендаторов бутиков "скинуться" на малые архитектурные формы.

Мэры, вроде бы, и не против участия волонтеров, однако на одном энтузиазме далеко не уедешь. На местах днем с огнем не найдешь скульптора или архитектора-градостроителя. К тому же барьеры нередко создает само законодательство. К примеру, перечень работ по договору концессии ограничен, соответственно, главам приходится либо уговаривать сетевые компании что-то сделать дополнительно, либо брать риски на себя.

Программа - это стимул для сплоченных активных собственников жилья, думающих не только о своем дворе, но и о соседях

- Нужен реестр подрядчиков и поставщиков плитки, скамеек, урн, детских городков, как добросовестных, так и нет. Трудно найти серьезные строительные организации, готовые взяться за такие объекты, тем более что с учетом ФЗ-44 можно "наступить на грабли". Хотелось бы, чтобы в программе остались многоквартирные дома: это стимул для сплоченных активных собственников жилья, которые могут провести собрания, думают не только о своем дворе, но и о соседях, сообща решают вопросы парковок, зонирования, - говорит глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков.

Его коллега из Краснотурьинска Александр Устинов обращает внимание на проблему собственности, связанную с новыми объектами благоустройства во дворах. Сегодня отсутствует юридический механизм передачи их во владение многоквартирному дому, поэтому управляющие компании отказываются обслуживать такие площадки. По сути, построив их, муниципалитет должен сам и содержать.

К слову, в финал федерального конкурса лучших практик в 2018 году от Свердловской области вышли проекты благоустройства дворов в Первоуральске, Екатеринбурге и Красноуральске, набережная Краснотурьинска, парк "Колорит" в Богдановиче и аллея Славы в Североуральске. В случае победы их включат во всероссийский реестр.

Между тем

В 2018 году комплексным благоустройством занимались в 41 муниципальном образовании Среднего Урала, было реконструировано 102 двора и 38 общественных пространств. Потрачено на это около 1,3 миллиарда рублей, большая часть - 907 миллионов - средства федерального бюджета. По прогнозу, в 2019-м федеральная поддержка увеличится почти на 800 миллионов. Это шанс задуматься о своем пространственном развитии не только городам, но и небольшим населенным пунктам. Главное условие, подчеркивает министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, желание и четкое соблюдение принятых на федеральном и региональном уровне требований. В противном случае подрядчиков ждут штрафы, а территории - снижение баллов в конкурсном отборе и объема субсидий из областного бюджета.