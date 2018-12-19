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19.12.2018,  
17:02
Текст:  Антон Валагин

Россия поднимет в небо тяжелый ударный беспилотник

Фото: SteSus85/Wikimedia.org Фото: SteSus85/Wikimedia.org
Фото: SteSus85/Wikimedia.org

Разработка ударного беспилотника "Альтиус" продолжится с другим подрядчиком. Аппарат поднимется в воздух в 2019 году.

Разработкой "Альтиуса", первого в России удврного беспилотника тяжелого класса, занималось казанское ОКБ имени Симонова, выигравшее в 2011 году тендер на разработку аппарата этого типа в интересах Минобороны. Цена контракта составила миллиард рублей.

Однако недавно появились сообщения о приостановке работ и передаче заказа на Уральский завод гражданской авиации, где по израильской лицензии собирают БЛА "Форпост".

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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- У нас произошли изменения, работу над "Альтиусом" продолжит другой подрядчик.  В следующем году самолет поднимется в небо, - рассказал телеканалу "Звезда" замминистра обороны Алексей Криворучко.

Небольшой самолет с двумя дизельными двигателями способен провести в воздухе 48 часов без дозаправки, дальность его полета 10 тысяч километров. Военный вариант БЛА планируется штатно оснастить оптико-электронной системой разведки и боковым радаром с активной фазированной решеткой. "Альтиус" способен нести на внешней подвеске до тонны бомб и ракет. У беспилотника будет и гражданская версия: без разведывательной аппаратуры и с полезной нагрузкой до двух тонн.

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