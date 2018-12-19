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19.12.2018 20:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вывоз мусора не ударит по карману

Текст: Анатолий Меньшиков (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО №7749 (286)
Реформа "мусорной" отрасли еще не стартовала, но уже отчасти приторможена: "для предотвращения коллапса со сбором отходов в ряде регионов" Госдума внесла серьезные поправки в профильный закон. Ими тут же воспользовались в Курганской области, где правительство объявило жителям, что они в следующем году принципиальных изменений не ощутят - соглашение с регоператором расторгнуто, схема сбора ТКО останется прежней. Тем временем в других уральских регионах до последнего определялись с тарифами. В Свердловской области их размеры утвердили, в Тюменской пока назвали ориентировочные цифры, а на Ямале и приблизительные не обнародовали.

Накануне решения Госдумы первый зампред комитета по природным ресурсам и земельным отношениям Владимир Сысоев заявил в Тюмени, что свыше половины субъектов РФ к реформе по разным причинам не готовы. Еще ранее один из инициаторов корректировки закона глава комитета по природным ресурсам и экологии Владимир Бурматов с тревогой говорил о прогнозах роста тарифов в отдаленных регионах. По его оценке, на Ямале, к примеру, стоимость услуги могла вырасти в десятки раз, что недопустимо. А свердловский губернатор Евгений Куйвашев предупредил о невозможности размещать с января 2019-го весь объем ТКО на полигонах, включенных в госреестр, так как их емкость недостаточна, и предложил ввести переходный период.

В итоге депутаты дали добро на дальнейшую эксплуатацию в течение четырех лет ныне законно действующих полигонов, оставшихся вне реестра, но лишь после согласования с минприроды, а также с гражданами через процедуру публичных слушаний. Предусмотрен страховочный механизм на случай банкротства регионального оператора либо его отказа выполнять взятые на себя обязательства.

Фото: РИА Новости
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Операторы хотят получать плату, позволяющую гарантированно обеспечить в заданные сроки сбор, транспортировку, переработку и утилизацию мусора. Не все муниципальные власти с их расчетами согласны - многие оспаривают их обоснованность в судах, тарифных органах. Так, Региональная энергетическая комиссия Свердловской области урезала запрошенный оператором тариф для Северного округа на 38 процентов. В итоге жители многоквартирных домов Нижнего Тагила будут платить за вывоз мусора 143 рубля с человека, в Екатеринбурге услуга обойдется чуть дороже.

В Тюменской области, где плату взимали, исходя из площади квартиры, намерены с января также "брать с человека". В департаменте недропользования и экологии до последнего времени определялись с базовым показателем - объемом мусора, производимым в среднем за год каждым горожанином. Сначала насчитали без малого полтонны, теперь планируют снизить цифру примерно на треть. Известно, что за килограмм отходов будут взимать почти 5 рублей. Выходит, среднестатистический тюменец станет ежемесячно перечислять оператору примерно ту же сумму, что и екатеринбуржец. Но официально цифры пока не объявлены.

По словам Владимира Бурматова, доля транспортных расходов в тарифе доходит до 60 процентов. Для огромного по территории Ямала с его бездорожьем проблема очевидная.

- В десятках населенных пунктов необходимо обустраивать комплексы замкнутого цикла для сортировки и обезвреживания отходов, размещения в контейнерах с последующим вывозом по зимникам либо по воде до объектов утилизации, - поясняет губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Прямая речь

Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии РФ

Для ограничения роста тарифов предлагаем всем субъектам РФ зафиксировать до 2024 года размер платы за негативное воздействие на окружающую среду на уровне 2018 года, а также найти инструменты стимулирования региональных операторов и разработать механизм включения в госреестр полигонов, эксплуатация которых началась до принятия закона о ТКО. Наша задача - проконтролировать рост тарифов и сделать все для того, чтобы нагрузка на население не была чрезмерной. К 2024 году доля ТКО, направляемых на переработку, должна составлять 60 процентов.

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