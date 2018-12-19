Уходящий год на рынке недвижимости запомнился рекордно низкой для России ставкой по ипотеке, составившей в среднем по стране 9,5 процента, и изменением требований к застройщикам. Напомним, с 2019 года ожидается переход от долевого строительства к проектному финансированию с использованием эскроу-счетов.

Изменения в 214-ФЗ, как известно, направлены на защиту прав дольщиков. Тысячи компаний в УрФО, которые по факту застройщиками не являлись, еще три года назад массово покупали допуски к строительству у саморегулируемых организаций (СРО). В итоге последним тоже пришлось пережить чистку: из 200 с лишним СРО около 70 перестали существовать.

- Отрасли удалось перейти к саморегулированию, и теперь СРО готовы к обеспечению договорных обязательств. Они будут нести ответственность за деятельность членов организации по исполнению договоров с дольщиками, - отмечает исполнительный директор Ассоциации строителей Урала Вячеслав Трапезников.

Эксперт уверен, что изменения не окажут существенного влияния на объемы ввода жилья и не пошатнут основы деятельности застройщиков. По его мнению, единственный вызов для всех - это рост ставки по ипотеке: аналитики прогнозируют, что она увеличится до 16-17 процентов. А ведь Екатеринбург отличается высокой динамикой выдачи ипотечных кредитов и в общем рейтинге по России занимает пятое место.

- Ситуация с вводом жилья в Свердловской области складывается благополучно. Прогнозные показатели будут достигнуты. Это более миллиона квадратных метров в Екатеринбурге и свыше двух миллионов в целом по региону, - констатирует министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Вторичный рынок в 2018 году тоже оживился: цены на нем, по данным Уральской палаты недвижимости (УПН), выросли на 2,5 процента. При этом он всегда считался безопасным благодаря большому количеству риелторских компаний, говорит президент УПН Ирина Зырянова. В следующем году планируется продолжить работу по сертификации агентств, которая проходит на добровольной основе.