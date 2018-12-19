В рамках нацпроекта "Цифровая экономика" в течение ближайших шести лет будет создана цифровая платформа, охватывающая все процессы строительства. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев во время недавнего визита в Екатеринбург.

- У многих есть представление, что цифровизация - это только цифровое проектирование, или BIM (Building Information Modeling. - Прим. ред.). На самом деле BIM описывает весь жизненный цикл здания - от проекта до сноса. А нам до 2024 года предстоит оцифровать все процессы из Градостроительного кодекса и базы техрегулирования, прописать алгоритмы, - подчеркнул министр.

Главная преграда - отсутствие российского софта. Впрочем, некоторые IT-компании уже серьезно продвинулись в этом направлении, скоро можно ожидать вывода на рынок отечественных продуктов, что станет хорошим стимулом для строительной отрасли. Кроме того, в ближайшее время планируется вынести на обсуждение пять стандартов информационного моделирования в России, рассказала президент BIM-ассоциации Александра Никульцева.

- Технологию нужно применять на всем жизненном цикле, только тогда это обеспечит максимальную эффективность. Также важно ориентироваться на открытые форматы обмена: ни одно ПО не может поддержать процесс полностью, тем более что программы меняются каждые 3-4 года, - подчеркивает президент российского отделения международной ассоциации buildingSMART Вячеслав Аленьков.

В России цифровое моделирование применяют уже около 20 процентов предприятий, тогда как в 2002-м их было всего 1-2 процента

Второй барьер на пути массового внедрения BIM в России - отсутствие жесткого требования предоставлять проектно-сметную документацию в Главгосэкспертизу только в электронном виде. Впрочем, глава ведомства Игорь Манылов полагает, что на нынешнем этапе первоочередная задача - создание не цифровой модели, а единой среды.

За девять месяцев 2018 года количество файлов, загруженных в систему только одного филиала Главгосэкспертизы экспертными организациями, заказчиками и проектировщиками, увеличилось со 145 тысяч до 22 миллионов, то есть каждый день поступает примерно по 140 пакетов. В едином госреестре экспертных заключений уже 6617 объектов. Это огромный массив данных, к качеству которого есть вопросы.

По мнению участников рынка, переход на BIM, несмотря на высокую стоимость этих технологий, в ближайшие 10-20 лет неизбежен. Сейчас в России цифровое моделирование применяют уже около 20 процентов предприятий, тогда как в 2002-м их было всего 1-2 процента. Среди наиболее заметных проектов, реализованных с помощью "цифры" - Лахта-центр в Петербурге, аэропорт Платов в Ростове-на-Дону и практически все стадионы, возведенные к ЧМ-2018. К примеру, вогнутую кровлю "Екатеринбург Арены" создали сначала в "цифре", на основании полученных данных провели расчеты.

- Основное преимущество BIM в высокой точности и скорости выполнения. Эти технологии затратны на старте проекта, но значительно экономят деньги потом, - считает Надежда Клюкина, BIM-менеджер "ПИ Арена".

Cпециалисты считают, что формирование законодательной базы для BIM ускорит переход строительных компаний на новый уровень развития. Причем цифровое моделирование будет развиваться со скоростью формирования библиотеки конечных элементов BIM-моделей, чтобы всякий раз не изобретать велосипед, а использовать то, что уже апробировано. Застройщиков даже подталкивать не придется, если такая библиотека станет доступной.