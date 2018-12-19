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19.12.2018 20:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Нагрузка реальна

На Урале стремительно растут объемы интернет-торговли
Текст: Татьяна Казанцева (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО №7749 (286)
В уходящем году через почтовый пост Кольцовской таможни в Екатеринбурге прошло более 70 миллионов отправлений. Товарооборот увеличился в полтора раза - главным образом за счет интернет-торговли.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

В зону действия Кольцовской таможни входят три поста, один из них занимается обслуживанием и контролем товаров, перемещаемых в международных почтовых отправлениях. По объему он занимает второе место в России после Домодедово: здесь ежедневно обрабатывают 100-120 тысяч посылок, а в дни пиковых нагрузок их число вырастает до 500 тысяч. Подсчитано, что за неполный 2018 год товарооборот увеличился на 62 процента.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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- Интернет-торговля обеспечила 99 процентов всего "добавочного" объема. Лидирует, конечно, Китай. Посылки с одеждой, обувью, различными аксессуарами к гаджетам, запчастями к электронике прибывают практически всеми видами транспорта: автомобильным, авиационным, железнодорожным, морским. Сейчас открываются еще два новых китайских направления - Маньчжурия и Гонконг, - сообщил начальник Кольцовской таможни Анатолий Тимощенков.

Однако сотрудники ведомства констатируют: одновременно с ростом товарооборота увеличивается и число правонарушений. В этом году на почтовом таможенном посту их зафиксировали 440 тысяч. Только попыток ввоза контрафактной продукции стало почти в три раза больше - три тысячи случаев против 1,2 тысячи годом ранее. Чаще всего незаконно пытаются провезти холодное оружие, сильнодействующие лекарственные препараты. Причем не всегда умышленно: зачастую эти товары заказывают на интернет-ресурсах просто по незнанию законодательства, что, как известно, не освобождает от ответственности.

Попыток ввоза контрафактной продукции в 2018 году стало почти втрое больше - 3000 случаев против 1,2 тысячи годом ранее

В списке товаров, запрещенных к ввозу на территорию России, оружие и его различные части - насадки, приклады, бронежилеты (на последние, оказывается, как на товар двойного назначения нужно иметь разрешение МВД), препараты для снижения веса (с психотропными веществами в составе), средства для негласного получения информации, спрятанные в ручках, брелоках, лампочках, зажигалках, солнцезащитных очках и т.д. Конечно, некоторые из запрещенных товаров (скажем, кастеты или нунчаки) могут быть только имитацией, и все же в 99 случаях эксперты признают изъятые предметы "подлинниками" - в таком случае заказчика посылки ждет административная или уголовная ответственность.

Кстати, в этом году уральские таможенники впервые выявили девять товаров с повышенным радиоактивным излучением. К счастью, светящиеся стикеры-смайлики на мобильные телефоны, заказанные с помощью популярных китайских ресурсов, не дошли до покупателей - таможенники прервали их в буквальном смысле слова яркий путь.

Между тем

С нового года вступит в силу нововведение, касающееся интернет-торговли: беспошлинный порог для почтовых отправлений снизится с тысячи до 500 евро. При этом весовое ограничение (31 килограмм) сохранится. По словам таможенников, новшество осложнит жизнь нелегальным интернет-магазинам. Но пока волнуются только заказчики: некоторые из них уже оформили заказы стоимостью более тысячи евро, а некоторые даже оплатили. Доставят ли их сверхнормативные посылки? Ответ таможни утвердительный - если заказ был сделан в 2018-м.

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