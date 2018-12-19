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19.12.2018 20:39
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Поле боя

В Зауралье сельсовет пытается взыскать старые долги с нового предприятия
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7749 (286)
В Целинном районе несколько лет длится противостояние глав сельских советов и арендаторов из соседней Челябинской области. Местным властям не нравится, что сельхозорганизации не выполняют обязательства по договорам, предприниматели, в свою очередь, обвиняют чиновников в предвзятом отношении и попытке выдавить их с территории. Конфликт стал мешать развитию сельхозпроизводства и муниципалитета в целом.

Долги предшественников

Общество с ограниченной ответственностью пожаловалось на главу Фроловского сельсовета в департамент АПК Курганской области и администрацию Целинного района. Копию жалобы представитель фирмы передал в редакцию "РГ". В ней говорится, что глава Хамит Низамутдинов выставил сельхозорганизации счета за пользование земельными участками, к которым она не имеет никакого отношения: компании предлагают заплатить долги предприятий, работавших на этой земле до нее. Бизнесмены возмущены и заявляют, что сельсовет постоянно вставляет им палки в колеса, создавая проблемы при заключении договоров. Свободные участки стараются всеми правдами и неправдами передать "своим" фермерам, а челябинцам установили арендную плату в несколько раз выше, чем другим землепользователям.

- Мы вносим на поля гербициды, удобрения, повышаем урожайность. Любой фермер не откажется заполучить такой ухоженный участок, - рассуждает замдиректора ООО Александр Нагорный. - Хотя в районе около 30 тысяч гектаров залежных земель - пусть распахивают, вводят в севооборот, как мы в свое время, и спокойно трудятся.

Не сошлись в оценках

Глава Фроловского сельсовета утверждает, что ему все равно, кто будет работать на землях муниципалитета, лишь бы платили налоги, вносили арендную плату и выполняли обязательства. А вот с этим-то как раз проблемы.

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Конфликт с арендаторами, судя по всему, начался с того, что они добились снижения арендной платы за землю. По словам Хамита Низамутдинова, в среднем на территории сельсовета она составляет 134,7 рубля. Здесь работают около двух десятков крестьянско-фермерских хозяйств, почти все платят такую сумму. Что касается участка челябинской фирмы, то еще их предшественники через комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при региональном управлении Росреестра уменьшили арендную плату в пять раз - до 25,02 рубля за гектар. Сельсовет это не устроило и он заказал рыночную оценку участка, независимый оценщик назвал сумму 904 рубля. По решению сельской думы арендатору назначили плату в размере 30 процентов от рыночной стоимости - 278 рублей за гектар. Все сделано по закону: если определена рыночная стоимость земельного участка, то кадастровая устанавливается на том же уровне.

Исков сельсовет подавал уже множество, а толку нет. Что примечательно, судились местные власти с одними и теми же людьми, хотя названия у организаций были разные

Однако арендаторы, по словам Низамутдинова, не платят ни по рыночной, ни по кадастровой, ни по средней. Заставить их выполнить решение муниципальных властей можно только через суд. Но исков сельсовет подавал уже множество, а толку нет. Что примечательно, судились местные власти с одними и теми же людьми, хотя названия у организаций были разные.

Профессиональные банкроты

Начиная с 2001-го года на землях Фроловского сельсовета и собственников долевых паев  работало несколько организаций. Они часто сменяли друг друга. Накопив долги, уступали права по договорам аренды новой компании. За минувшие годы землю пахали ЗАО "Вектор", ОАО "Комбикормовый завод", затем ООО "Комбикормовый завод", ООО "Зауральехлеб". Два последних предприятия Арбитражный суд Курганской области в этом году признал несостоятельными. Учредителями этих компаний были челябинские предприниматели Игорь Проскурин и Олег Демченко. Затем участок банкротов заняла "Зауральская нива", куда перешли почти все работники "Зауральехлеб". Учредителем организации оказалась тоже челябинская фирма, в которой Игорь Проскурин до недавнего времени был гендиректором.

Власти Фроловки наивно полагали: раз руководители прежние, то как честные люди они возьмут на себя долги, которые сами же и накопили. Но не тут-то было. По данным Низамутдинова, только за три последних года бывшие арендаторы недоплатили сельсовету и собственникам земельных паев 1 055 201 рубль, да и новая компания уже должна около 200 тысяч. В суды подано множество исков о взыскании платежей, многие владельцы паевых долей выиграли процессы, да только до сих пор ничего не получили.

Ни денег, ни пшеницы

Аналогичная ситуация в Васькинском сельсовете. По словам главы Сергея Сергеева, 409 владельцев земельных паев передали свои участки в пользование инвесторам на 20 лет. Арендатор обязался вносить за собственников земельный налог и арендную плату в натуральном выражении - по 26,3 килограмма пшеницы на гектар пашни. Однако условия соглашения не выполнялись: арендаторы бесплатно пользовались землей, а земельный налог платили собственники. По документам "Зауральехлеб" должен жителям Васькинского сельсовета за три года около миллиона рублей компенсации арендной платы и примерно столько же - за уплаченный ими земельный налог, плюс 845 тысяч в бюджет сельсовета.

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Основные доходы местного бюджета - земельный налог и арендная плата. Территория Васькинского сельсовета - 32 тысячи гектаров, из них около 28 тысяч - пашня. Но, поскольку платежи за землю вовремя не поступают, сельсовет едва сводит концы с концами. К тому же инвесторы и здесь добились снижения кадастровой стоимости участка, соответственно уменьшились и доходы бюджета.

В администрации Целинного района советуют селянам забыть о долгах прошлых лет: с банкротов взять нечего. Говорят, мол, выстраивайте лучше нормальные деловые отношения с новыми инвесторами. Но селяне качают головой: где гарантия, что история не повторится?

Мнение

Иван Светличный,  глава Целинного района:

- Я поддерживаю сельсоветы, которые заботятся о жителях, увеличении доходной части своих бюджетов. Однако нельзя допустить, чтобы из района ушли инвесторы. "Зауральская нива" занимает около 20 процентов посевных площадей в районе. Я встречался с ее учредителями, они настроены закрепиться в районе, развиваться, участвовать в социальных программах и даже перерегистрировать предприятие у нас, чтобы здесь платить все налоги. Что касается арендной платы, то здесь надо искать компромисс. Неправильно, когда одни платят в пять раз больше других. Мы собираем данные по всем сельсоветам, постараемся найти золотую середину и определить среднюю арендную плату по району.

Между тем

В процедуре банкротства находятся еще несколько активов Олега Демченко и Игоря Проскурина в Курганской области: "Целинный элеватор", "Чумлякский элеватор", "Каргапольский элеватор", "Хлеб Зауралья". Постановлением 18-го арбитражного апелляционного суда (г. Челябинск) сам Проскурин тоже объявлен банкротом. В отношении него введена процедура реализации имущества, а в утверждении плана реструктуризации долгов отказано. По материалам суда, погасить долг Проскурина на сумму 260 миллионов рублей планировалось за счет урожая  "Зауральской нивы" в 2018-2019 годах. Правда, само ООО имеет кредиторскую задолженность за 2015-2017 годы свыше 25 миллионов.

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