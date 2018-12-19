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19.12.2018 20:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ухабы по подряду

Застройщик заплатит за некачественный ремонт главной площади Екатеринбурга
Текст: Ксения Дубичева (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО №7749 (286)
Некачественную работу подрядчика бюджет оплачивать не должен: арбитраж отклонил апелляцию компании, наказанной за неровно уложенную на главной площади Екатеринбурга брусчатку.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Екатеринбуржцы чуть не все лето 2017 года терпели неудобства, связанные с реконструкцией исторической брусчатки. Результат их разочаровал и возмутил. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Екатеринбуржцы чуть не все лето 2017 года терпели неудобства, связанные с реконструкцией исторической брусчатки. Результат их разочаровал и возмутил. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Дело о брусчатке тянется уже полтора года. Летом 2017-го по муниципальному контракту за 389 миллионов рублей застройщик ремонтировал "сердце" Екатеринбурга - площадь 1905 года и прилегающий сквер. Заказчик работу не принял из-за низкого качества, недоделки нескоро, но с горем пополам исправили - за исключением неровной брусчатки. Ухабистую площадь муниципалитет оплачивать отказался, поскольку покрытие не соответствовало СНИПам. За низкое качество работ застройщика порицали общественники, администрация Екатеринбурга, заместитель генпрокурора и областной минтранс, глава которого Василий Старков пригрозил бракоделам штрафами.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В ответ гендиректор строительной компании Валерий Ананьев назвал укладку брусчатки по СНИПу "невыполнимой задачей" и решил в судебном порядке заставить заказчика принять работу и заплатить 6,3 миллиона рублей. Однако суд посчитал, что, подписав контракт, подрядчик согласился со всеми рисками.

Тем временем муниципальный заказчик подал встречный иск, требуя взыскать 11,5 миллиона рублей неустойки за ту же брусчатку, уложенную некачественно и с нарушением сроков. Этот иск суд удовлетворил, правда, снизил сумму неустойки до 7,5 миллиона. Подрядчик пытался опротестовать решение, но апелляционная инстанция оставила его в силе: компания, не выполнившая обязательства перед муниципалитетом, ответит миллионами.

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