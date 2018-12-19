Жительницу Урала заподозрили в убийстве годовалого ребенка

В Челябинской области по подозрению в убийстве годовалого сына задержана 21-летняя женщина. В совершении преступления она призналась своим родственникам, сообщили в среду в следственном управлении СК региона.

- По версии следствия, вчера днем в квартире одного из домов села Ларино Уйского района 21-летняя местная жительница нанесла смертельные ножевые ранения годовалому сыну, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - О произошедшем она сама сообщила своим родственникам.

Причины неадекватного поведения молодой матери устанавливаются. Подозреваемая задержана, проводится сбор доказательств совершения преступления, отметили в региональном СК.