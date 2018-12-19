Регионам дадут отсрочку при переходе на новую схему сбора мусора

Некоторым регионам, помимо городов федерального значения - Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя - разрешат с 1 января не подключаться к "мусорной реформе", а войти в нее постепенно в течение 2019 года. Об этом на "Деловом завтраке" в "Российской газете" сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

"Есть отдельные регионы, - пояснил он, - которые не смогут войти в эту реформу с 1 января. Мы для этого и внесли дополнительные меры в закон, чтобы территории смогли перейти в течение 2019 года. Я называю это плавным стартом. Речь идет об отдельной группе субъектов РФ с совершенно разными обстоятельствами, в том числе связанными с изменением власти. Пришел новый губернатор, меняется команда, корректируется территориальная схема. Жизнь не стоит на месте, некоторые моменты уточняются, и я не вижу здесь особых проблем. Предусмотрели страховку от риска".

Реформа необходима, объяснил министр, потому что давно пора серьезно заняться сортировкой и переработкой того мусора, который многие годы копился в России. "Емкость полигонов в большинстве регионов исчерпана. И современных объектов нет, - говорит Дмитрий Кобылкин. - Сегодня мы перерабатываем от 7 до 10 процентов разных видов отходов. Несмотря на все усилия власти и бизнеса, больше 10 процентов мы никак не получаем. Нам предстоит выстроить новую инфраструктуру и даже отрасль экономики".

Задача реформы, по словам главы Минприроды, установить единые для всех правила, а не создать дискомфорт для населения.

Интервью главы Минприроды Дмитрия Кобылкина читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".