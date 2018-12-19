Регионам дадут отсрочку при переходе на новую схему сбора мусора

Новости

МИД РФ: Вывод войск США дает возможность для урегулирования в Сирии 20:47
Крымский суд отклонил апелляцию четырех моряков ВМС Украины 20:42
СК подтвердил начало выплат долга работникам "Черкизово" 20:39
Видео: В Крыму задержан экстремист с 12 килограммами тротила 20:37
Мужчина ранил троих человек возле медцентра в Лондоне 20:22
В Австрии осужден "открыточный грабитель" 20:20
В Ингушетии чиновников и банкиров обвинили в хищении 335 млн рублей 20:20
Россиянин скончался в украинской тюрьме 20:18
Дмитрий Фомин: Нижегородские волейбольные команды успешны сразу на двух фронтах 20:16
Еврокомиссия: Украина много раз нарушила соглашение о безвизе 19:53
В Донбассе заметили британских спецназовцев 19:46
В Крыму предложили варианты защиты керченского моста от Украины 19:45
В Петербурге осужден участник смертельного нападения на антифашиста 19:40
Косачев: Решение США о выводе войск из Сирии может иметь двойное дно 19:07
СМИ: Дональд Трамп распорядился вывести войска США из Сирии 19:04
В Госдуме оценили планы Украины отправить корабли в Керченский пролив 19:00
"Газпром" начал поставлять газ в Европу новым способом 18:58
Британия: Российский бизнесмен Перепеличный умер от естественных причин 18:48
В Ярославле оставлены в СИЗО пять фигурантов дела о пытках в колонии 18:41
Трамп: США победили террористов в Сирии 18:37
Минфин разместил в среду ОФЗ только на 3,4 млрд рублей 18:31
МИД РФ: В сирийском Идлибе не будет новогодней символики 18:22
Путин поручил выработать критерии привлечения инвестиций в нацпроекты 18:17
В Болгарии раскопали древнеримскую улицу 18:10
Путин подарил Волчек картину и книгу 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
19.12.2018 19:03
Рубрика: Общество

Регионам дадут отсрочку при переходе на новую схему сбора мусора

Текст: Елена Березина, Ольга Бухарова
Некоторым регионам, помимо городов федерального значения - Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя - разрешат с 1 января не подключаться к "мусорной реформе", а войти в нее постепенно в течение 2019 года. Об этом на "Деловом завтраке" в "Российской газете" сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

"Есть отдельные регионы, - пояснил он, - которые не смогут войти в эту реформу с 1 января. Мы для этого и внесли дополнительные меры в закон, чтобы территории смогли перейти в течение 2019 года. Я называю это плавным стартом. Речь идет об отдельной группе субъектов РФ с совершенно разными обстоятельствами, в том числе связанными с изменением власти. Пришел новый губернатор, меняется команда, корректируется территориальная схема. Жизнь не стоит на месте, некоторые моменты уточняются, и я не вижу здесь особых проблем. Предусмотрели страховку от риска".

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Губернаторам рекомендовали не копить горы мусора на Новый год

Реформа необходима, объяснил министр, потому что давно пора серьезно заняться сортировкой и переработкой того мусора, который многие годы копился в России. "Емкость полигонов в большинстве регионов исчерпана. И современных объектов нет, - говорит Дмитрий Кобылкин. - Сегодня мы перерабатываем от 7 до 10 процентов разных видов отходов. Несмотря на все усилия власти и бизнеса, больше 10 процентов мы никак не получаем. Нам предстоит выстроить новую инфраструктуру и даже отрасль экономики".

Задача реформы, по словам главы Минприроды, установить единые для всех правила, а не создать дискомфорт для населения.

Интервью главы Минприроды Дмитрия Кобылкина читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".

Общество Экология Правительство Минприроды Деловой завтрак
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: Вывод войск США дает возможность для урегулирования в Сирии
В Госдуме оценили планы Украины отправить корабли в Керченский пролив
В ГИБДД прокомментировали идею проверять знание ПДД при обмене прав
В Кремле заявили о продолжении реализации контракта по С-400
Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза