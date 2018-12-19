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19.12.2018 14:43
Рубрика: Спорт

РФС поставил перед сборной России новую задачу

Текст: Данила Жиляев
Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС

Итоги выступления сборных России по футболу в 2018 году признаны положительными. Такую оценку нашим командам дал исполком Российского футбольного союза.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Главным образом, разумеется, речь идет о достижении сборной страны на домашнем чемпионате мира. Подопечные Станислава Черчесова впервые в истории дошли до четвертьфинала мирового первенства.

Теперь исполком поставил перед национальной командой новую задачу. Она заключается в том, чтобы попасть в финальную стадию чемпионата Европы-2020. Отборочный турнир пройдет с 21 марта 2019 года по 31 марта 2020 года. Нашими соперниками по группе станут Бельгия, Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино.

Чемпионат Европы пройдет в 2020 году в 12 городах разных стран Старого Света. Одним из городов, которые примут матчи турнира, будет Санкт-Петербург – там состоятся три игры группового этапа и один четвертьфинал.

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