РФС поставил перед сборной России новую задачу

Итоги выступления сборных России по футболу в 2018 году признаны положительными. Такую оценку нашим командам дал исполком Российского футбольного союза.

Главным образом, разумеется, речь идет о достижении сборной страны на домашнем чемпионате мира. Подопечные Станислава Черчесова впервые в истории дошли до четвертьфинала мирового первенства.

Теперь исполком поставил перед национальной командой новую задачу. Она заключается в том, чтобы попасть в финальную стадию чемпионата Европы-2020. Отборочный турнир пройдет с 21 марта 2019 года по 31 марта 2020 года. Нашими соперниками по группе станут Бельгия, Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино.

Чемпионат Европы пройдет в 2020 году в 12 городах разных стран Старого Света. Одним из городов, которые примут матчи турнира, будет Санкт-Петербург – там состоятся три игры группового этапа и один четвертьфинал.