Рига: В сейме - дележ портфелей, а партии премьера указывают на скамейку запасных

Текст новогоднего послания жителям похудевшей за годы независимости на миллион своих граждан Латвии, скорее всего, уже завис в компьютере спичрайтеров премьер-министра. Но о его содержании наблюдателям особо гадать не приходится. Все пожелания от обкомовского Санта-Клауса и мастериц брюссельских политических кружев оригинальностью не отличаются. Открытым пока остается вопрос - кто произнесет этот текст слов.

Закавыка за малым: лидеры радикальных партий, прошедших почти три месяца назад на выборах в национальный парламент, так до сих пор и не успели договориться о коалиционном правительстве. Хотя третий по счету номинант на лидерство в кабинете - 54-летний евродепутат Кришьянис Кариньш - уже готов отправить нынешний премьерский "Союз зеленых и крестьян" на скамейку запасных вместе с партией рижского мэра "Согласие".

Итак, Кришьянис Кариньш, будучи самым маленьким партнером в правящей коалиции, предлагает формировать правительство из пяти партий: "Новое Единство", Новая консервативная партия, "Для развития/За!" "Кому принадлежит государство?", ТБ - "Всё - Латвии!" Если он окончательно заручится их поддержкой, то обратится к президенту с просьбой официально выдвинуть себя кандидатом на должность премьер-министра.

Обозреватели склонны оценивать подобную фантасмагорию как абсурд. Ведь при наличии трех больших фракций президент будет номинировать, а парламент - соглашаться на премьера, за которым стоит "пионерское звено" из восьми депутатов. Между тем, сам Вейонис накануне дал понять, что если Кариньшу удастся осуществить свою шахматную комбинацию, то он без проблем поручит ему формирование кабинета.

Все понимают, что для Кайминьша и его однопартийцев подобная ситуация - рождественский подарок судьбы. Аналитики поражены, как ему удалось вместе с партией, встав на цыпочки, дотянуться до власти, по существу, проиграв выборы. Кое-кто даже прогнозирует, что на глазах у изумленных избирателей фракция восьмерых сможет возродить саму партию, как птица Феникс. Увы, констатируют новостные порталы, так называемые новички политической сцены в парламенте "оказались неспособны взять власть, которая буквально валялась у них в ногах".

И все-таки, не все ходы в этой игре уже просчитаны. Вероятно, что в этом году увидеть себя в кресле главы правительства евродепутату все-таки не удастся. Депутатам необходимо еще договориться и о правительственной декларации, а последнее в этом году заседание сейма предусмотрено на этой неделе.

Да и само правительство при таком разношерстном сейме не будет стабильным, убежден мэр Вентспилса, которого цитирует Mixnews.lv. По мнению гуру местного политического истеблишмента, "большинство депутатов будет не с одной гранатой, а тащить на спине целый рюкзак, и непонятно, когда они между собой будут ими кидаться. Выжить при таком раскладе будет маловероятно". Он посчитал уместным напомнить и о предвыборных лозунгах новых политиков, которые выступали против олигархов. "Пока олигарх у них один - это я. Вот интересно, что они будут делать, если уйду в мир иной. Конечно, я не тороплюсь, но жизнь есть жизнь", - с откровенной иронией добавил мэр портового города.

И еще один забавный штрих из избирательных будней Латвии. Осенью в эфирах и печати новые консерваторы (и не они одни) грозились резко сократить число министерств. Но цирк уехал, погасли свечи, и про обещания давно забыли. Теперь вместо редуцирования речь заходит о поиске дополнительных кресел. А министров обороны и юстиции, по информации местных источников, Кариньш даже предлагает наделить и статусом вице-премьеров.

Правда, в конце прошлого века в латвийском правительстве раздавали 31 министерский паек. Так что у Кариньша большой запас для маневров. Да и с получением допуска к гостайне у евродепутата, который в начале века был министром экономики, проблем, судя по всему, не будет, как и у кандидатов на должности министра обороны Артиса Пабрикса и главы МИДа Эдгара Ринкевича.

Да и с получением допуска к гостайне у евродепутата Кариньша, который в начале века был министром экономики, проблем, судя по всему, не будет, как и у кандидатов на должности министра обороны Артиса Пабрикса и главы МИДа Эдгара Ринкевичса.

Такова, признают политические наблюдатели в Риге, реальность латвийской политики: из-за неспособности больших фракций взять власть самый щедрый ломоть властного пирога достается самой маленькой фракции сейма. Что же касается оппозиции, то при таком раскладе две оппозиционные силы, уточняют они, - "Согласие" и "СЗК" - вместе набирают конституционное меньшинство, что позволяет им блокировать и запускать процедуру референдума по любым ключевым законопроектам.