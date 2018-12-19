Роскачество проверило детские игрушки на токсичность

Конструкторы 20 торговых марок из России, Китая, Италии, Дании, Германии и Италии, стоимостью от 199 до 4940 рублей, прошли проверку на безопасность и качество.

Некоммерческая организация "Роскачество" проанализировала детские игрушки на токсичность, интенсивность запаха, внешний вид, наличие явных дефектов, совместимость деталей и легкость их отделения после соединения, а также наличие внутренней упаковки.

Результаты должны порадовать родителей, которые намерены подарить своим детям на Новый год именно конструктор. Среди исследованных образцов не оказалось ни одного некачественного или небезопасного.

Исследователи, кстати, постарались развеять популярный среди родителей миф о токсичности китайских пластиковых игрушек.

Девять конструкторов, сделанных в Китае, эксперты проверяли на содержание в пластике кадмия, свинца, мышьяка, ртути, хрома, бария, на интенсивность запаха и наличие у игрушки какого-либо привкуса, а также на выделение стирола после излома. Все игрушки оказались совершенно безопасными.

Единственные нарушения, которые нашли у китайских производителей, - это не соответствие требованиям законодательства в части маркировки: отсутствие даты изготовления на упаковке и завода-изготовителя изделия.

Подробно о каждом конструкторе, принявшем участие в исследовании, можно узнать на сайте Роскачества.