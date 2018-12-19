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19.12.2018 12:14
Рубрика: Экономика

Роскачество проверило детские игрушки на токсичность

Текст: Ольга Игнатова
Конструкторы 20 торговых марок из России, Китая, Италии, Дании, Германии и Италии, стоимостью от 199 до 4940 рублей, прошли проверку на безопасность и качество.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Некоммерческая организация "Роскачество" проанализировала детские игрушки на токсичность, интенсивность запаха, внешний вид, наличие явных дефектов, совместимость деталей и легкость их отделения после соединения, а также наличие внутренней упаковки.

Результаты должны порадовать родителей, которые намерены подарить своим детям на Новый год именно конструктор. Среди исследованных образцов не оказалось ни одного некачественного или небезопасного.

Фото: depositphotos.com
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Исследователи, кстати, постарались развеять популярный среди родителей миф о токсичности китайских пластиковых игрушек.

Девять конструкторов, сделанных в Китае, эксперты проверяли на содержание в пластике кадмия, свинца, мышьяка, ртути, хрома, бария, на интенсивность запаха и наличие у игрушки какого-либо привкуса, а также на выделение стирола после излома. Все игрушки оказались совершенно безопасными.

Единственные нарушения, которые нашли у китайских производителей, - это не соответствие требованиям законодательства в части маркировки: отсутствие даты изготовления на упаковке и завода-изготовителя изделия.

Подробно о каждом конструкторе, принявшем участие в исследовании, можно узнать на сайте Роскачества.

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