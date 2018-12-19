Роскосмос определился с обликом новой российской сверхтяжелой ракеты

Президиум Научно-технического совета "Роскосмоса" обсудил проект концепции создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса. А если совсем просто, то теперь понятно, как будет выглядеть российский "сверхтяж".

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин призвал разработчиков в проектировании как самой ракеты сверхтяжелого класса, так и стартового комплекса использовать выверенные решения и существующий научно-технический задел. В частности, все составные части "сверхтяжа" должны иметь перспективу самостоятельной летной практики и серийного выпуска.

На первой ступени будут использованы технические решения, принимаемые в рамках создания ракеты среднего класса "Союз-5", а третья водородная ступень будет создаваться в рамках проекта тяжелой ракеты повышенной грузоподъемности "Ангара-5В", работа над которой ведется Центром им. М.В.Хруничева. Таким образом, проект создания ракеты сверхтяжёлого класса должен объединить усилия ведущих ракетных конструкторских бюро Роскосмоса и привести к технической модернизации всей отрасли.

Напомним, что "Союз-5" - российская перспективная двухступенчатая ракета-носитель среднего класса, которая будет способна вывести на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза. "Союз-5" будет разработан в двух вариантах - пилотируемом (для нужд Роскосмоса), а также упрощенном и удешевленном варианте для запусков коммерческой нагрузки (для нужд S7 Space). В первом полете ракета должна будет вывести на орбиту новый пилотируемый космический корабль "Федерация". Как подчеркивают эксперты, с помощью ракеты "Союз-5" Россия планирует завоевать рынок коммерческих пусковых услуг. При создании ее первой ступени глубоко модернизируют самые мощные в мире двигатели РД-171. После этого двигатель получит новые уникальные характеристики.

Новый российский "сверхтяж" будет способен выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза. В перспективе его планируется использовать для космических полетов к Луне и Марсу. Строительство инфраструктуры для сверхтяжелой ракеты-носителя и ракеты среднего класса для запусков пилотируемых кораблей с космодрома Восточный начнется в 2026 году.

Как сообщалось ранее, комплекс для сверхтяжелой ракеты должен включать монтажно-испытательный корпус высотой 118 метров, зал испытаний с мостовым краном грузоподъемностью 100 тонн с высотой подъема крюка 105 метров, хранилище блоков ракет, монтажно-испытательный корпус космических аппаратов, такой же комплекс для пилотируемых космических кораблей. Общая площадь сооружений технического комплекса составляет 94,6 тысячи квадратных метров.

Но что такое сверхтяжелая ракета? Самая мощная Saturn V была разработана за океаном для первых лунных экспедиций американцев. Она выводила на орбиту к Луне чуть больше 60 тонн: сам корабль с астронавтами, посадочный модуль и запас топлива. Первую орбитальную станцию США Skylab (больше 88 тонн) тоже поднимал Saturn V. В СССР первая сверхтяжелая лунная ракета Н1 так и не взлетела - все четыре пуска оказались аварийными. Первая и единственная советская сверхтяжелая ракета "Энергия" летала только два раза. Она разрабатывалась для выведения нашего космического челнока "Буран". Программа была свернута в начале 90-х: она опередила свое время - не было ни денег, ни загрузки.

"Энергия" могла поднимать до 100 тонн грузов. Как рассказывал академик РАН Юрий Семенов, который был генеральным конструктором РКК "Энергия", главным конструктором корабля "Буран", ракета "Энергия" получилась одной из самых мощных в мире.

"Это выдающееся творение, - говорил Семенов. - Если бы не Валентин Петрович Глушко, такой ракеты не было бы. Его решение - создать мощный двигатель РД-170 тягой 740 тонн. На Глушко тогда обрушились: "Это невозможно! Надо разделить четырехкамерный двигатель на четыре отдельных, то есть четвертовать". "А я создам такой двигатель", - был ответ. Эти двигатели и сегодня не имеют равных в мире.