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19.12.2018 18:04
Рубрика: Общество

Мечтатели и ревизоры

Рособрнадзор проверил вузы и назвал самые популярные темы сочинений
Текст: Мария Агранович, Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск №7749 (286)
За 2018 год в России "закрыли" полсотни вузов и филиалов, а с итоговым сочинением в этом году успешно справились 98 процентов одиннадцатиклассников. Об этом "Российской газете" рассказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости

Как выясняется, самой популярной у школьников темой стала "Мечта и реальность": ее выбрал едва ли не каждый третий выпускник. "Результаты стабильны, - резюмировал Сергей Кравцов. - Как и в предыдущие годы, не смогли получить "зачет" с первой попытки около двух процентов выпускников. Для них предусмотрены дополнительные сроки - 6 февраля и 8 мая.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
Стало известно расписание ЕГЭ на 2019 год

Всего сочинение писали более 670 тысяч человек. Большинство из них - будущие выпускники 2019 года. Предпочтения ребят в этом году распределились неравномерно. Меньше всего школьников "зацепила" тема "Искусство и ремесло": о творчестве решили порассуждать всего 4 процента ребят. Тему "Отцы и дети" выбрали 17 процентов выпускников, "Месть и великодушие" - 21, "Доброта и жестокость" - четверть от всех, кто делал свой выбор, "Мечта и реальность" - абсолютный лидер. "Как и положено, наши дети мечтают, строят большие планы. Нет ничего удивительного, что тема мечты оказалась близка ребятам", - прокомментировала новость директор ФИПИ Оксана Решетникова.

На встрече с журналистами Сергей Кравцов обнародовал статистику по лицензированию и аккредитации вузов. Сегодня в России 627 вузов, имеющих госаккредитацию, из которых 147 - негосударственные. Также аккредитованы 411 филиалов госвузов и 70 филиалов негосударственных университетов.

Итоговое сочинение - допуск к ЕГЭ. В нем важно показать свои знания в рассуждениях на выбранную тему

Всего за 2018 год Рособрнадзор провел 434 проверки вузов и филиалов по всей России. Эксперты службы изучили обстановку в 311 вузах и 123 филиалах. В итоге прием запрещен в 46 высших учебных заведениях - за невыполнение предписаний Рособрнадзора. Еще в двадцати приостановлено действие лицензии: это значит, что у руководства вуза еще есть шанс в новом 2019 году исправить недочеты и вернуть себе право на образовательную деятельность. А вот 16 организаций потеряли доверие окончательно - их лицензии аннулированы. Есть и хорошие новости: возобновлено действие лицензии пяти вузам, в 27 университетах снова разрешили принимать студентов.

По госаккредитации ситуация следующая: приостановлено действие свидетельств в 47 вузах, а 28 вузов вовсе лишены госаккредитации по некоторым программам. 49 вузов, ранее лишенных аккредитации, смогли вернуть себе доброе имя, устранив несоответствия - госаккредитация снова заработала. Для справки: лицензия дает право на образовательную деятельность, государственная аккредитация - подтверждение соответствия той или иной образовательной программы госстандартам.

Кстати

Девятиклассников тоже ждет серьезное испытание на допуск к экзаменам - собеседование по русскому языку. Даты проведения - 13 февраля, 13 марта и 6 мая 2019 года. Оцениваться устное испытание будет по системе "зачет/незачет". Всего будет четыре задания. Первое - чтение вслух. Второе - пересказ. Третье - монолог ученика на выбор: описание, рассуждение или повествование. И последнее задание - диалог с экзаменатором.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Рособрнадзор
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