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19.12.2018 15:28
Рубрика: Общество

Рособрнадзор назвал самые популярные у школьников темы сочинений

Текст: Ксения Колесникова

С итоговым сочинением в этом году успешно справились 98 процентов одиннадцатиклассников. Самой популярной у школьников темой стала "Мечта и реальность": ее выбрали треть (31%) выпускников.

Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

"Результаты стабильны. Как и в предыдущие годы, не смогли получить "зачет" с первой попытки около 2% выпускников, - рассказал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. - Для них предусмотрены дополнительные сроки - 6 февраля и 8 мая".

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Всего сочинение писали более 670 тысяч человек. Большинство и них - будущие выпускники 2019 года. Предпочтения ребят в этом году распределились неравномерно. Меньше всего школьников "зацепила" тема "Искусство и ремесло": о творчестве решили порассуждать всего 4% ребят. "Отцы и дети" выбрали 17% выпускников, "Месть и великодушие" - 21%. "Доброта и жестокость" оказалась на втором месте - ровно четверть участников написали сочинение на эту тему. Абсолютный лидер - "Мечта и реальность" - выбрали треть одиннадцатиклассников.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
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"Как и положено, наши дети мечтают, строят большие планы на будущее. Нет ничего удивительного, что тема мечты оказалась близка ребятам", - прокомментировала новость директор ФИПИ Оксана Решетникова.

Напомним, итоговое сочинение - допуск к ЕГЭ. В нем ребята должны были показать свои рассуждения по теме, личное отношение к ней. Причем обязательно с опорой на литературный материал. Использовать можно было абсолютно любые произведения: хоть Пушкина, хоть библию, хоть философские трактаты.

Кстати

Девятиклассников скоро тоже ждет серьезное испытание, которое является допуском к экзаменам - собеседование по русскому языку. Даты проведения - 13 февраля, 13 марта и 6 мая 2019 года. Оцениваться устное испытание будет по системе "зачет/незачет". Всего будет четыре задания. Первое - чтение вслух. Второе - пересказ. Третье - монолог ученика на выбор: описание, рассуждение или повествование. И последнее задание - диалог с экзаменатором.

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