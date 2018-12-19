Рособрнадзор "закрыл" полсотни вузов и филиалов за 2018 год

За 2018 год Рособрнадзор "закрыл" полсотни вузов и филиалов.Об этом "Российской газете" рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.

Сегодня в России 627 вузов, имеющих госаккредитацию, из которых 147 - негосударственные. Также аккредитованы 411 филиалов госвузов и 70 филиалов негосударственных университетов.

Всего за 2018 год Рособрнадзор провел 434 проверки вузов и филиалов по всей России. Эксперты службы тщательно изучили обстановку в 311 вузах и 123 филиалах. В итоге прием запрещен в 46 высших учебных заведений - за невыполнение предписаний Рособрнадзора. Еще в двадцати приостановлено действие лицензии: это значит, что у руководства вуза еще есть шанс в новом 2019 году исправить недочеты и вернуть себе право вести образовательную деятельность. А вот 16 организаций потеряли доверие окончательно - их лицензии аннулированы. При желании они могут снова собирать документы и проходить всю процедуру получения лицензии, а процесс это не быстрый.

Есть и хорошие новости: возобновлено действие лицензии пяти вузам, в 27 университетах снова разрешили принимать студентов.

По госаккредитации ситуация следующая: приостановлено действие свидетельств в 47 вузах, а 28 вузов вовсе лишены госаккредитации по некоторым программам. Напомним, в вузах, где аккредитация "на стопе", она снова заработает после устранения недочетов. А вот тем, кто ее лишился, придется, при желании подавать новое заявление на получение госаккредитации через год. Напомним, без аккредитации вузы могут продолжать прием студентов, но выдавать документы гособразца по направлениям подготовки без госаккредитации им запрещено.

К счастью, 49 вузов, ранее лишенных аккредитации, смогли вернуть себе "доброе имя", устранив несоответствия, - госаккредитация снова заработала.

Справка

Лицензия - дает право на образовательную деятельность.

Государственная аккредитация - подтверждение соответствия той или иной образовательной программы госстандартам.