На путевки в белорусских здравницах небывалый российский аншлаг

На белорусские здравницы сейчас небывалый ажиотажный спрос. Тысячи белорусов и россиян решили провести новогодние праздники не за тридевять земель, а в родных и близких краях.

- Все места в наших санаториях на Новый год давно раскуплены, - сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. - Одних только иностранцев ожидаем более десяти тысяч. Особо отмечу, что наиболее активны россияне. Они составляют более 90 процентов от всех желающих отдохнуть и оздоровиться в белорусских санаториях. Я и сам, признаться, хотел было отпраздновать Новый год где-то в нашей здравнице, но, увы, путевок уже нет...

И это при том, что в Беларуси сейчас 105 здравниц и их число ежегодно увеличивается. В уходящем 2018 году в здравницах отдохнули один миллион 350 тысяч человек, в том числе около 220 тысяч иностранцев более чем из 20 стран. Хотя введение безвизового режима и оживило приток отдыхающих из Европы, но все равно россияне уверенно держат лидерство. На новогодние туры они начали закупать путевки еще несколько месяцев назад.

Практически все белорусские санатории приготовили обширную новогоднюю программу с участием артистов эстрады, другими праздничными представлениями. Погода в этом году благоприятствует катанию на коньках и лыжах - это также входит в ассортимент услуг.

В среднем цена праздничного банкета составляет 100 белорусских рублей (около 3300 российских). В 58 белорусских рублей обходится среднестатистическому отдыхающему один день пребывания в здравнице. Новогодний тур в белорусском санатории продлится с 25 декабря по 13 января.

Интересуюсь у Геннадия Болбатовского, как будет организовано в наступающем году оздоровление ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с мероприятиями Союзного государства?

- В 2018 году услугами лучших здравниц Беларуси воспользовались благодаря поддержке Постоянного Комитета Союзного государства около ста заслуженных граждан этой категории, - рассказывает Геннадий Болбатовский. - В прошлом многие из них отправлялись на отдых и в российские здравницы. Однако сегодня состояние здоровья участников Великой Отечественной не позволяет совершать такие переезды. Поэтому и в следующем году их оздоровление за счет союзного бюджета будет организовано в Беларуси. Постоянный Комитет Союзного государства не снижает объем финансирования таких мероприятий. Тем не менее, к сожалению, число ветеранов, проходящих оздоровление, по понятным причинам с каждым годом сокращается. Предполагается, что в следующем году поправят здоровье за союзный счет также лишь около ста белорусских ветеранов.

А вот детей и подростков с территорий, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы, будет оздоровлено за счет бюджета Союзного государства в следующем году около 400. Это примерно столько же, сколько и в предыдущие годы. Причем отдыхать, принимать лечебные процедуры, проходить всестороннее медицинское обследование и при этом знакомиться со сверстниками они будут в лучших детских санаторно-оздоровительных центрах как Беларуси, так и России. Каких конкретно? Ответ даст традиционный конкурс, проводимый среди лучших здравниц Постоянным Комитетом Союзного государства.