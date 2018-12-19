Россиянин скончался в украинской тюрьме

Гражданин России скончался в одной из тюрем Львовской области Украины. Информацию об этом подтвердили в посольстве РФ в Киеве.

"Можем подтвердить, что гражданин России скончался в тюрьме", - передает слова официального представителя дипмиссии агентство "Интерфакс-Украина".

Никаких подробностей о причинах и обстоятельствах смерти в посольстве не сообщили.

Ранее официальный сайт уполномоченного Верховной Рады по правам человека проинформировал о гибели гражданина РФ Валерия Иванова, который содержался в Дрогобычской исправительной колонии № 40. Отмечается, что смерть наступила в результате несчастного случая.

Между тем накануне представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева заявила о гибели Валерия Иванова от побоев.

"Валерий Иванов, российский доброволец, был убит во львовской тюрьме", - цитирует ее РИА Новости.

Кобцева отметила, что общалась с Ивановым несколько недель назад. По ее словам, Луганск потребует от Киева передать тело погибшего.