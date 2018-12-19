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19.12.2018 17:55
Рубрика: Власть

Сайты "колумбайн-групп" будут блокировать

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7749 (286)
Любая информация, вовлекающая детей в опасные незаконные занятия, будет незамедлительно блокироваться в интернете. Сайты "колумбайн-сообществ", зацеперов, любителей опасных запрещенных игр и прочие окажутся в черных списках.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Соответствующие поправки внесены в два закона: о защите информации и о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Фото: Depositphotos.com
За вовлечение детей в несанкционированные митинги накажут штрафами

"Ранее мы уже установили уголовную ответственность за склонение или иное вовлечение детей в совершение противоправных действий, представляющих опасность для жизни ребенка, - рассказала в свое время инициатор внесения поправок заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. - Практика показала, что необходимо восполнить пробел в отраслевом законодательстве, уже предусматривающем процедуру оперативного реагирования на распространение информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства, включив в этот перечень информацию, направленную на вовлечение ребенка в совершение противоправных действий, представляющих опасность для его жизни".

По ее словам, это так называемые "колумбайн-сообщества" и игры по типу "Беги или умри". "Таким образом, будет прекращен информационный доступ преступника к общению с детьми и преступному влиянию на них," - сказала Ирина Яровая. Инициатива появилась после страшных событий в ряде школ. Под действие новых норм попадает информация, провоцирующая подростков на любые опасные неправомерные действия.

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