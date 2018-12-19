Самая мощная в мире видеокарта появилась в России

В российском разделе сайта Nvidia появилась информация о самой быстрой из когда-либо созданных видеокарт для персональных компьютеров - TITAN RTX. Она построена на базе архитектуры GPU Turing и новейшей графической платформе RTX.

По заверениям компании, производительность относительно видеокарт предыдущего поколения увеличена в 6 раз.

За мощность отвечают 576 тензорных ядер и 72 RT-ядра. Также новинка оснащена графическим процессором TU102 и 24 Гб памяти GDDR6.

Производитель делает упор на применение нового девайса в профессиональной сфере, а не в игровой. Заявлены функции, улучшающие и упрощающие работу с нейросетями. Появились возможности создания фотореалистичного цифрового контента и анимации, вплоть до рендеринга эффектов кинематографического качества, гибкой интерактивности при работе с большими 3D-моделями и сценами.

Стоимость TITAN RTX в России эквивалента цене 5-летнего подержанного отечественного автомобиля и составляет около 222 тысяч рублей.