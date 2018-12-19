У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Самая мощная в мире видеокарта появилась в России

19.12.2018,  
15:18
Текст:  Богдан Бобров
Фото: NVidia Фото: NVidia
Фото: NVidia

В российском разделе сайта Nvidia появилась информация о самой быстрой из когда-либо созданных видеокарт для персональных компьютеров - TITAN RTX. Она построена на базе архитектуры GPU Turing и новейшей графической платформе RTX.

По заверениям компании, производительность относительно видеокарт предыдущего поколения увеличена в 6 раз.

За мощность отвечают 576 тензорных ядер и 72 RT-ядра. Также новинка оснащена графическим процессором TU102 и 24 Гб памяти GDDR6.

В Steam стартует голосование за лучшие игры 2018 года

Производитель делает упор на применение нового девайса в профессиональной сфере, а не в игровой. Заявлены функции, улучшающие и упрощающие работу с нейросетями. Появились возможности создания фотореалистичного цифрового контента и анимации, вплоть до рендеринга эффектов кинематографического качества, гибкой интерактивности при работе с большими 3D-моделями и сценами.

Стоимость TITAN RTX в России эквивалента цене 5-летнего подержанного отечественного автомобиля и составляет около 222 тысяч рублей.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Фото: depositphotos.com
Акимов: Автономная работа Рунета не скажется на пользователях 18.12.2018
В Россию пришел четырехсимочный телефон за 1290 рублей 14.12.2018
LG представила самый легкий 17-дюймовый ноутбук 13.12.2018
Nvidia
Samsung и Nvidia выяснят в суде, чей процессор мощнее 12.11.2014