Семь стран подтвердили участие своих экспозиций в форуме "Армия-2019"

Министерство обороны России в среду начало подготовку к пятому Международному военно-техническому форуму "Армия-2019". Само мероприятие пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке в период с 25 по 30 июня 2019 года. Министр обороны РФ Сергей Шойгу пояснил сегодня, открывая заседание оргкомитета, почему готовиться начали так сильно заранее. "Организация такого крупного международного мероприятия сложная, многогранная и творческая работа, требующая усилий многих ведомств и организаций. Поэтому мы ее уже начинаем", - сказал глава Минобороны.

Министерство обороны России в среду начало подготовку к пятому Международному военно-техническому форуму "Армия-2019". Само мероприятие пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке в период с 25 по 30 июня 2019 года. Министр обороны РФ Сергей Шойгу пояснил сегодня, открывая заседание оргкомитета, почему готовиться начали так сильно заранее. "Организация такого крупного международного мероприятия сложная, многогранная и творческая работа, требующая усилий многих ведомств и организаций. Поэтому мы ее уже начинаем", - сказал глава Минобороны.

По словам министра, форум является одной из крупнейших мировых экспозиций вооружения и военной техники, где созданы оптимальные условия для конструктивного общения и обмена опытом. Сергей Шойгу напомнил, что основные показатели форума в этом году на 40 процентов превысили прошлогодние. "На форуме "Армия-2018" приняли участие более 1200 предприятий и организаций, в том числе 84 зарубежных, которые продемонстрировали свыше 26 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Национальные выставки представили 8 государств: Армения, Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и Турция. Безусловно, полученный опыт будет учтен при подготовке очередного форума", - отметил глава военного ведомства.

Стоит напомнить, что в ходе демонстрационной программы форума "Армия-2018" были представлены 20 новейших образцов вооружения и техники. В рамках форума прошло 155 научно-деловых мероприятий, в которых приняли участие 11 тысяч человек.

Всего на форум приехали представители 118 стран, общее количество посетителей составило более 1 млн человек.

Ожидается, что в форуме "Армия-2019" примут участие более 1500 оборонных предприятий, которые представят свыше 27 тысяч образцов продукции и технологий. На сегодняшний день уже выразили намерение в формировании национальных экспозиций 7 государств: Армения, Белоруссия , Казахстан, Китай, Пакистан, Турция и впервые Южно-Африканская Республика. Всего пятый юбилейный форум планируют посетить делегации военных ведомств более 130 иностранных государств.

Что касается отечественных производителей, то в предстоящем оружейном салоне свои передовые разработки покажут такие российские предприятия, как Объединенная авиационная и судостроительная корпорации, концерн "Калашников", корпорация "Тактическое ракетное вооружение", концерн Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" и другие.

Планируя количество посетителей форума, Минобороны РФ намерено повторить результат уходящего года - порядка одного миллиона человек.

Замминистра обороны РФ генерал армии Павел Попов пояснил, что одной из центральных тем "Армии-2019" станут технологии искусственного интеллекта. По его словам, на форуме запланированы несколько специализированных экспозиций. "Армия России - завтра, специализированная экспозиция программно-технических комплексов и систем, функционирующих с применением технологий искусственного интеллекта, развертывание экспозиции Военного инновационного технополиса "Эра" и инновационных проектов вузов", - перечислил замглавы военного ведомства.

Замминистра также рассказал, что на аэродроме в Кубинке будет организована выставка современных и перспективных образцов летательных аппаратов. В летной программе форума традиционно примут участие авиационные пилотажные группы ВКС России и летчики-испытатели предприятий авиационной промышленности. "Прорабатывается вопрос об участии пилотажных групп иностранных государств", - добавил замминистра обороны.

В то же время на полигоне Алабино будет проведен динамический показ возможностей новейших образцов вооружения и техники из арсеналов Минобороны, а также перспективных разработок предприятий ОПК России.

