С 17 по 29 декабря радиостанция Серебряный Дождь проводит Всероссийскую благотворительную акцию "Праздник должен быть у всех".

В рамках проекта любой желающий в любое удобное время может принести конфеты в офисы Серебряного Дождя в Москве и других городах вещания радиостанции. Количество принесенных конфет не имеет никакого значения. Важно участие каждого, кто хочет помочь.

Все собранные сладости будут упакованы и разосланы по всей России тем, кто нуждается во внимании.

Подробности акции, отчеты о собранных сладостях, список участников проекта, адреса офисов Серебряного Дождя и фотографии - на сайте silver.ru.