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19.12.2018 09:02
Рубрика: Экономика

Сколько денег россияне потратят на новогодние подарки

Текст: Ольга Игнатова
Россияне охотнее всего покупают на Новый год подарки родственникам. Реже - друзьям и коллегам. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, проанализировав ответы на небольшой предновогодний опрос, который компания провела во всех округах России.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Большинство россиян будут поздравлять родственников (69 процентов опрошенных). Своим вторым половинам приготовят подарок 38 процентов жителей страны. Друзей поздравят 23 процента россиян, 13 процентов намерены побаловать себя любимых, 10 процентов приготовят презенты для коллег. А 16 процентов вообще никого не намерены поздравлять.

Фото: Depositphotos.com
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Самые большие траты готовы нести россияне на подарки родным - в среднем 4700 рублей. На себя любимого не жалко потратить в среднем 4500 рублей. А вот на сюрприз жене, мужу или подруге/другу участники опроса готовы были выделить около 4300 рублей. Подарки друзьям обойдутся примерно в 3700 рублей. Дешевле всего обойдутся подарки коллегам - они уложатся примерно в 3100 рублей.

Женщины чаще мужчин планируют покупку подарков родственникам, друзьям, коллегам и себе лично, однако бюджет на подарки закладывают значительно более скромный, чем мужчины. Мужчины же чаще задумываются о презентах своей второй половине и планируют на них более значительные расходы.

Молодежь наиболее щедра на подарки и чаще других поздравляет любимых, коллег, друзей. На подарки родственникам и друзьям россияне моложе 24 лет планируют потратить примерно столько же, сколько и более зрелые респонденты, а на подарки коллегам - несколько больше. Респонденты старше 45 лет чаще стремятся побаловать себя и расходы на свой подарок закладывают выше, чем на всех остальных.

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