СМИ: Дональд Трамп распорядился вывести войска США из Сирии

Президент США Дональд Трамп распорядился о полном выведении американских войск из Сирии. Об этом в среду сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, пока остается неясным, как скоро порядка двух тысяч военнослужащих США смогут вернуться домой и что данное решение главы Соединенных Штатов будет означать для их курдских союзников, которых они так активно поддерживали.

Тем временем в Белом доме подтвердили, что США уже приступили к выведению своих войск из этой арабской страны. Вашингтон подчеркнул при этом, что что коалиция после этого существовать не перестанет. Представитель Белого дома Сара Сандерс отметила, что США таким образом переходят в новую фазу данной кампании.

Как отмечает Bloomberg, Трамп еще в апреле заявлял, что будет принимать решение по этому вопросу быстро.

"Я хочу, чтобы мы ушли, я хочу вернуть войска домой и начать восстановление нашей нации", - сказал Трамп на пресс-конференции в то время. Он добавил, что "основная миссия" США в вопросе борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (Запрещена в РФ) "почти завершена".